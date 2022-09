Nick Kyrgios Downs JJ Wolf, Daniil Medvedev bat Wu Yibing pour mettre en place un affrontement au quatrième tour Blockbuster

L’Australien Nick Kyrgios a atteint le quatrième tour de l’US Open pour la première fois de sa carrière, battant l’Américain JJ Wolf 6-2, 6-3 dans une décimation professionnelle pour organiser un affrontement contre la tête de série et champion en titre Daniil Medvedev de Russie. .

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

La 23e tête de série Kyrgios, finaliste de Wimbledon cette année, a repoussé les sept points de rupture auxquels il a été confronté et a mis une heure et 54 minutes pour dépasser l’Américain au stade Louis Armstrong, et devra battre le grand Russe pour assurer sa première apparition. en quart de finale.

Medvedev a pris le terrain après la finale palpitante de trois heures entre Serena Williams et l’Australienne Ajla Tomljanovic à l’intérieur du stade Arthur Ashe et a battu la Chinoise Wu Yibing 6-4, 6-2, 6-2 pour atteindre la deuxième semaine pour la quatrième année consécutive.

“Ce fut un match très difficile pour moi”, a déclaré Kyrgios. “Je savais que JJ était un favori du public, je savais que je devais être sur mes gardes aujourd’hui et bien servir. Je suis juste très heureux d’avancer. Je suis vraiment excité de jouer contre Medvedev », a déclaré Kyrgios cité par atptour.com.

Il y a trois semaines, Kyrgios avait étendu son avance face à face à l’ATP contre Medvedev à 3-1, après avoir bouleversé le Russe lors de l’événement ATP Masters 1000 à Montréal, au Canada.

Kyrgios, qui passe à 34-9 cette saison et à 13-2 depuis sa première finale du Grand Chelem au All England Club, a déjà gagné trois places cette semaine pour se hisser au 22e rang du classement ATP Live. S’il accède aux quarts de finale, Kyrgios, 27 ans, sera de retour dans le top 20 pour la première fois depuis février 2020.

«Je le fais (gagner) pour mon équipe aussi, nous avons tous été loin de chez nous pendant un certain temps. Je joue juste pour beaucoup de gens chez moi », a déclaré Kyrgios.

Wolf, qui avait surpris la 16e tête de série Roberto Bautista Agut le premier jour, a égalé son meilleur résultat en carrière en Grand Chelem en atteignant le troisième tour à New York.

“A l’US Open, c’est le plus loin que je sois jamais allé, donc c’est déjà une année spéciale pour moi, j’espère que je pourrai continuer”, a déclaré Kyrgios.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici