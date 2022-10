Nick Kyrgios demande le licenciement pour voies de fait pour des raisons de santé mentale

La superstar du tennis Nick Kyrgios cherchera à faire rejeter une accusation d’agression contre lui pour des raisons de santé mentale, ont rapporté mardi les médias australiens.

L’avocat de Kyrgios a comparu pour lui lors d’une audience devant le tribunal d’instance de Canberra, où le joueur australien fait face à une accusation de voies de fait simples.

Le finaliste de Wimbledon, âgé de 27 ans, qui n’était pas tenu de se présenter à l’audience largement administrative, est à Tokyo pour participer à l’Open du Japon.

A LIRE AUSSI : Tour d’horizon des Jeux nationaux : le sauteur à la perche Siva prête la cerise sur le gâteau des services avec un record national

Son avocat, Michael Kukulies-Smith, a demandé un ajournement pour laisser le temps à une évaluation de la santé mentale d’être effectuée, selon des médias tels que le radiodiffuseur public ABC et le Sydney Morning Herald.

Kukulies-Smith a déclaré que les problèmes de santé mentale de son client étaient bien connus et qu’il chercherait à faire rejeter l’accusation à une date ultérieure, ont-ils déclaré.

Le numéro 20 mondial, à son premier tournoi depuis sa défaite en quart de finale de l’US Open le mois dernier, a déclaré plus tôt lundi qu’il traitait l’affaire “depuis des mois” et qu’il la prenait “au jour le jour”.

“Il y a tellement de choses que je peux contrôler et je prends toutes les mesures et je m’en occupe en dehors du terrain”, a déclaré Kyrgios, l’une des figures les plus polarisantes du tennis, aux journalistes à Tokyo.

«Je ne peux faire que ce que je peux et je suis ici à Tokyo et j’essaie juste de jouer du bon tennis, de continuer sur cette lancée et d’essayer simplement de faire mon travail – et c’est jouer au tennis, bien le jouer. C’est ça.”

Kyrgios est susceptible de comparaître en personne lorsque l’audience reviendra au tribunal.

La prochaine audience sur la question est prévue le 3 février.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici