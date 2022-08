Nick Kyrgios Cruises dans le premier match depuis Wimbledon, Andrey Rublev gagne

Le vice-champion de Wimbledon, Nick Kyrgios, a remporté son premier match depuis ses débuts en finale du Grand Chelem, battant l’Américain Marcos Giron 6-3, 6-2 mardi à l’ATP et à l’Open de Washington WTA.

L’Australien de 27 ans a tiré 12 as et a sauvé le seul point de rupture qu’il a dû affronter pour évincer Giron en 59 minutes pour un retour triomphal lors de la mise au point sur le terrain dur de l’US Open.

Après un départ 3-3, Kyrgios a remporté neuf des 11 derniers matchs pour la victoire malgré le souvenir d’un mauvais effort lors d’une sortie au premier tour l’année dernière pendant “une période sombre de ma vie”.

«Je voulais juste vraiment me forcer à avoir beaucoup d’énergie et à sortir une performance. Ma confiance était un peu faible juste parce que j’étais à nouveau sur ce terrain. J’ai été déshonoré l’année dernière au premier tour, et c’était difficile à digérer. Je suis fier de ma performance aujourd’hui. Ce n’était pas facile », a déclaré Kyrgios.

Le numéro 63 mondial Kyrgios, dont le titre le plus récent est venu à Washington en 2019, a réservé un match de deuxième tour contre la 14e tête de série américaine Tommy Paul.

Kyrgios a déclaré qu’il avait eu du mal à passer à autre chose après sa défaite finale à Wimbledon contre Novak Djokovic le mois dernier.

“Ce match fait mal. Avoir cette opportunité et manquer n’a pas été facile à digérer pour moi. C’était difficile. J’ai l’impression qu’une finale de Grand Chelem n’arrive pas si souvent pour nous, les joueurs normaux. C’était comme une opportunité en or », a déclaré le finaliste de Wimbledon.

« Je fais tout ce qu’il faut pour me remettre dans cette position. Je ne pense pas que nous pensions qu’il était possible de se battre pour le Grand Chelem, mais maintenant c’est une chose authentique », a-t-il ajouté.

Une audience en Australie sur des accusations de voies de fait simples contre Kyrgios à la suite d’un incident de janvier 2021 était initialement prévue pour mardi, mais le mois dernier a été déplacée au 23 août, six jours avant le début de l’US Open.

« J’ai des gens dans mon coin et mon équipe qui s’occupe de ces choses. Ils sont hors de mon contrôle. Tout ce que je peux faire, c’est continuer à travailler et garder la tête baissée et faire ce que j’aime faire tous les jours », a déclaré l’Australien.

La tête de série Andrey Rublev s’est qualifiée pour le troisième tour en battant le Britannique Jack Draper 6-4, 6-2.

Le numéro huit mondial Rublev a envoyé le gaucher anglais classé 81e en 83 minutes sans céder une pause.

Rublev jouera pour une place en quart de finale jeudi contre un Américain, Jack Sock ou Maxime Cressy.

Rublev, 24 ans, vise son quatrième titre ATP de l’année et le 12e de sa carrière après des couronnes à Marseille et à Dubaï en février et à Belgrade en avril.

Rublev, qui a écrit “No War Please” sur un objectif d’appareil photo à Dubaï, faisait partie des joueurs russes interdits de Wimbledon en raison de l’invasion militaire de son pays natal en Ukraine.

“Il n’y a rien de plus important que d’avoir la paix et l’amour partout dans le monde”, a déclaré Rublev.

“Je crois qu’en étant unis et en faisant de bonnes choses pour la paix, si le tennis en est un exemple, peut-être que d’autres sports suivront et peut-être qu’un jour le sport pourra être sans politique”, a ajouté le Russe.

– Avancées de Raducanu

La championne en titre de l’US Open Emma Raducanu, la deuxième tête de série britannique âgée de 19 ans, a atteint le deuxième tour en battant l’Américaine Louisa Chirico 6-4, 6-2.

La numéro 10 mondiale Raducanu a remporté son premier match depuis une sortie de Wimbledon au deuxième tour pour réserver un match des 16 derniers matchs contre la Colombienne María Camila Osorio.

L’ancienne numéro un mondiale Victoria Azarenka, double championne de l’Open d’Australie et trois fois vice-championne de l’US Open, a battu l’Ukrainienne Dayana Yastremska 6-4, 6-0.

L’Américain Mackenzie McDonald, finaliste de Washington en 2021, a perdu son premier match 1-6, 6-4, 6-4 contre le Finlandais Emil Ruusuvuori, qui rencontrera ensuite la deuxième tête de série polonaise Hubert Hurkacz.

