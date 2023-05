Nick Kyrgios contraint de manquer Roland-Garros après s’être blessé au pied lors d’un vol, selon un agent | Actualité Tennis

Nick Kyrgios a été contraint de manquer Roland-Garros en raison d’une blessure au pied subie lors du vol de sa voiture et non à cause d’un problème au genou, a indiqué jeudi son agent.

La mère du finaliste de Wimbledon a été pointée du doigt par un suspect de Canberra près de chez lui et sa Tesla a été volée plus tôt ce mois-ci, selon la police.

L’agent de Kyrgios, Daniel Horsfall, a déclaré que le joueur s’était blessé lors de la « forte poussée d’adrénaline de tout » qui s’était produite lors du vol.

« Lors de l’incident du 1er mai, ils ont commis un vol à main armée dans la maison. Avec tout ce qui se passait, Nick a lacéré le côté de son pied gauche. Nous ne savons pas comment », a déclaré Horsfall.

« En gros, cela l’a juste retardé d’environ deux semaines et demie en termes de calendrier de chargement pour revenir sur le terrain pour ce que nous pensions être le Grand Chelem. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nick Kyrgios a dû se retirer de son Grand Chelem à domicile en janvier avec une blessure au genou qualifiée de « brutale »



Un homme a été arrêté à Canberra peu après le vol, Kyrgios aidant la police en utilisant une application sur son téléphone pour localiser la voiture.

Horsfall a déclaré que Kyrgios ne se souvenait pas de la façon dont la blessure s’était produite, mais a suggéré qu’il s’était peut-être blessé en se précipitant dans sa maison après avoir entendu sa mère en détresse lors de l’incident.

La lacération était sous le côté gauche de son pied près de son orteil de bébé, ce qui avait rendu problématique l’entraînement sur le terrain.

« Il ne pouvait pas glisser, ne pouvait pas entrer sur le court car chaque fois qu’il mettait une chaussure dessus, elle bougeait et elle se rouvrirait », a-t-il ajouté.

« Son genou, en ce qui nous concerne, est en fait dans une forme fantastique, l’opération s’est bien déroulée.

« Sa condition physique est à un niveau fantastique. C’est juste au moment où nous sommes arrivés au dernier point de cette rééducation, le chargement sur le terrain, que cet accident anormal s’est produit. »

Horsfall a déclaré que le pied était presque guéri et que Kyrgios pourrait commencer à augmenter ses heures sur le terrain en vue de rejoindre la tournée pour la saison sur gazon, y compris le tournoi de Stuttgart.

Kyrgios n’a pas parlé publiquement de l’incident, mais a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux qu’il n’avait pas beaucoup dormi et qu’il « se battait un peu ».