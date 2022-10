Nick Kyrgios concentré sur l’Open du Japon malgré l’audience du tribunal de retour à la maison

Nick Kyrgios a déclaré qu’il n’était «pas difficile du tout» de se concentrer sur l’Open du Japon de cette semaine, malgré son audience devant le tribunal mardi à son domicile en Australie pour voies de fait simples.

Le finaliste de Wimbledon, âgé de 27 ans, doit être entendu devant un tribunal d’instance de Canberra, le jour même où il doit jouer à Tokyo.

Il est courant que les accusés ne se présentent pas aux audiences essentiellement administratives où ils sont représentés par un avocat. Les détails de l’allégation contre Kyrgios n’ont pas été divulgués.

Le numéro 20 mondial non-conformiste, à son premier tournoi depuis sa défaite en quart de finale de l’US Open le mois dernier, a déclaré qu’il traitait l’affaire “depuis des mois” et qu’il la prenait “au jour le jour”.

“Il y a tellement de choses que je peux contrôler et je prends toutes les mesures et je m’en occupe en dehors du terrain”, a déclaré lundi Kyrgios, l’une des figures les plus polarisantes du tennis, dans la capitale japonaise.

“Je ne peux faire que ce que je peux et je suis ici à Tokyo et j’essaie juste de jouer du bon tennis, de continuer sur cette lancée et d’essayer simplement de faire mon travail, et c’est jouer au tennis, bien le jouer. C’est ça.”

Le capricieux Kyrgios, dont le potentiel a souvent été trahi par son comportement sur le terrain, s’est dit “super excité” d’être de retour en action à Tokyo après sa défaite “déchirante” à l’US Open face à la Russe Karen Khachanov.

Il a déclaré que la défaite avait “ajouté un peu de carburant” à sa motivation et se sent prêt à remporter son premier Grand Chelem à l’Open d’Australie l’année prochaine.

“Je pensais que l’US Open était une grande chance – évidemment celle-là a vraiment, vraiment fait mal parce que je pensais vraiment que j’étais le favori après avoir battu (Daniil) Medvedev”, a-t-il déclaré.

“Maintenant, je dois juste attendre l’Open d’Australie mais je veux juste garder ma forme, la façon dont je joue, je veux que ça continue”, a-t-il déclaré.

“Je fais toutes les bonnes choses, donc je pense vraiment que je peux gagner un Grand Chelem, c’est sûr”, a-t-il ajouté.

Blocs de construction

Kyrgios a atteint sa première finale du Grand Chelem à Wimbledon cette année mais a perdu contre Novak Djokovic, malgré la victoire du premier set.

Il a dit que mentalement, il sent maintenant qu’il peut “gagner n’importe quel match” après avoir acquis plus d’expérience en jouant des matchs en cinq sets et “travaillé sur tous les aspects de mon jeu”.

“Pendant quelques années, je n’ai même pas dépassé le troisième tour – je ne m’entraînais pas assez dur, je ne prenais probablement pas le sport assez au sérieux”, a-t-il déclaré.

“Maintenant, depuis un an et demi, je me suis entraîné vraiment, vraiment dur.”

Kyrgios est classé cinq tête de série à Tokyo et affrontera le Taïwanais Tseng Chun-hsin au premier tour.

La tête de série Casper Ruud, la demi-finaliste de l’US Open Frances Tiafoe et Taylor Fritz figurent également dans le tirage au sort.

Kyrgios a déclaré que “le Grand Chelem est tout ce dont on se souvient vraiment”, mais il a également déclaré qu’il était “facile de se motiver” pour Tokyo, où il a gagné en 2016.

“Vous ne pouvez pas vous contenter d’un tournoi du Grand Chelem et vous attendre à le gagner”, a-t-il déclaré.

« Vous devez mettre les blocs de construction et les fondations en place. Je suis super excité d’être ici, c’est sûr.

