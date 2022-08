Nick Kyrgios bat Reilly Opelka, Andrey Rublev passe en demi-finale

Le finaliste de Wimbledon, Nick Kyrgios, a eu besoin de 14 minutes pour terminer son match du Citi Open retardé par la pluie contre Reilly Opelka, clôturant efficacement une victoire de 7-6 (1), 6-2 vendredi.

Économiser de l’énergie était la clé pour Kyrgios et d’autres qui jouaient dans des conditions chaudes et humides lors de la mise au point sur le terrain dur de l’US Open. Kyrgios, le champion 2019 à Washington, devait retourner sur le terrain vendredi soir pour un match de quart de finale contre Frances Tiafoe, qui a grandi juste à l’extérieur de la capitale nationale dans le Maryland.

Le jeu a de nouveau été suspendu vendredi après-midi à cause de la foudre, qui a retardé le début des matchs du soir.

Andrey Rublev, tête de série, a disputé deux matches, se ralliant dans un jeu décisif du deuxième set pour battre Maxime Cressy 6-4, 7-6 (8) dans l’après-midi, puis expédiant le joker américain JJ Wolf 6-2, 6-3 en la soirée pour atteindre les demi-finales.

Le Russe cherche son quatrième titre ATP cette année, ce qui l’attirerait même avec Rafael Nadal et Carlos Alcaraz pour le plus en 2022.

Mené 5-3 dans le jeu décisif du deuxième set contre Cressy, Rublev a utilisé ses réflexes pour repousser un smash aérien de Cressy, qui a raté largement.

“Dans ma tête, le deuxième set était terminé et je ferai de mon mieux pour terminer le deuxième et je me battrai pour le troisième”, a déclaré Rublev.

Chez les femmes, la vétéran Victoria Azarenka, quatrième tête de série, a connu des difficultés lors de son deuxième match de la journée, s’inclinant 6-1, 6-3 contre la 95e classée Xiyu Wang. Azarenka a enduré un premier set de 80 minutes pour battre Tereza Martincova 7-6 (7), 6-2 plus tôt vendredi.

La numéro 88 mondiale Daria Saville, d’Australie, s’est également qualifiée pour les demi-finales, battant Rebecca Marino 6-1, 7-5. Kaia Kanepi, sixième tête de série, a battu Anna Kalinskaya 6-7 (4), 6-4, 6-3 dans un match qui a duré 2 heures et 33 minutes.

La championne de l’US Open, Emma Raducnau, devait affronter Liudmila Samsonova vendredi soir pour la dernière place en demi-finale.

Chez les autres hommes, Yoshihito Nishioka, 96e au classement, a battu Daniel Evans 7-6 (5), 4-6, 7-5.

Tiafoe, la tête de série n ° 10, a battu la huitième tête de série Botic van de Zandschulp 4-6, 6-2, 6-3.

Un autre Américain, Sebastian Korda, s’est qualifié pour les quarts de finale en battant la cinquième tête de série Grigor Dimitrov 4-6, 6-1, 6-2. Korda a affronté Mikael Ymer tard vendredi soir.

