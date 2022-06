Nick Kyrgios: Australien hors du championnat de Majorque avec des douleurs abdominales | Actualités Tennis

Nick Kyrgios s’est retiré de Majorque avant de s’opposer à l’entraînement hors terrain

L’Australien Nick Kyrgios s’est retiré des championnats de Majorque en raison de douleurs aux muscles abdominaux.

Kyrgios devait affronter l’Espagnol Roberto Bautista Agut à Majorque, mais le joueur de 27 ans a été contraint de quitter le concours avec moins d’une semaine avant le début de Wimbledon.

Instagram En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

« Je suis vraiment désolé de devoir me retirer du match de ce soir ici à Majorque », a déclaré Kyrgios dans un communiqué publié par les organisateurs.

« J’ai joué beaucoup de grands matchs ces derniers temps et malheureusement je me suis réveillé avec une douleur aux abdominaux. Je suis allé voir le médecin du tournoi tout de suite et il m’a conseillé de ne pas jouer ce soir. »

Kyrgios a atteint les demi-finales à Stuttgart et à Halle ces dernières semaines, mais ne sera pas classé lorsque le tableau principal du Grand Chelem sur gazon commencera lundi.

L’Australien a critiqué la décision de l’ATP Tour de tester l’entraînement hors terrain, affirmant que la beauté du sport où les joueurs devaient comprendre les choses par eux-mêmes leur était enlevée.

L’ATP testera l’entraînement hors terrain au cours du second semestre de l’année, les joueurs devant recevoir des instructions lors des matchs de qualification et du tableau principal dans des tournois tels que l’US Open et les finales de l’ATP.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Patrick Mouratoglou, qui a entraîné Serena Williams et maintenant entraîneur Simona Halep, a félicité la décision de l’ATP, mais Kyrgios a déclaré qu’il s’y opposait.

« Complètement en désaccord. Perd l’un des seuls traits uniques qu’aucun autre sport n’avait », a déclaré Kyrgios sur Twitter.

« Le joueur devait comprendre les choses par lui-même. C’était la beauté de la chose. Que se passe-t-il si un joueur de haut niveau contre un joueur de rang inférieur qui n’a pas ou (ne peut pas) se permettre un entraîneur? »

Le procès commence à partir de la semaine du 11 juillet et se poursuivra jusqu’aux finales ATP de fin de saison en novembre.

N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/tennis, notre compte Twitter @skysportstennis & Sky Sports – en déplacement ! Disponible en téléchargement maintenant sur – iPhone & iPad et Android