Nick Kyrgios au même niveau que Novak Djokovic et Rafael Nadal, déclare Daniil Medvedev

Danill Medvedev a déclaré que Nick Kyrgios jouait à un niveau si élevé qu’il méritait d’être comparé aux poids lourds du Grand Chelem Novak Djokovic et Rafael Nadal.

Medvedev a été renversé en tant que champion de l’US Open dimanche par Kyrgios alors que le fougueux Australien a pris d’assaut une victoire électrisante 7-6 (13/11), 3-6, 6-3, 6-2 pour atteindre son premier quart de finale à New York. .

“Nick a joué aujourd’hui un peu au niveau de Novak et Rafa”, a déclaré Medvedev, 26 ans, après avoir vu 21 as et 53 gagnants le dépasser.

“Il a un jeu un peu différent parce qu’il n’est pas un broyeur. En même temps, il peut se rallier. Il est difficile à jouer. Il a un service incroyable.

«Mais depuis le fond de court, ce n’est pas comme quand le point commence, tu sais que tu as l’avantage. Il joue bien. Il a tous les coups.

“S’il joue comme ça jusqu’à la fin du tournoi, il a toutes les chances de le gagner.”

Medvedev, qui perdra son classement de numéro un mondial suite à sa défaite, tentait de devenir le premier homme à défendre le titre de l’US Open depuis Roger Federer en 2008.

Au lieu de cela, il termine l’année du Grand Chelem avec une place de finaliste à l’Open d’Australie, où il a été battu par Nadal, et les 16 dernières sorties aux Open de France et des États-Unis.

Avec d’autres Russes, il a été banni de Wimbledon en raison de l’invasion de l’Ukraine.

Medvedev a déclaré que sa condition physique avait commencé à se détériorer au fil du match, un héritage de fièvre pendant le tournoi.

“Aux États-Unis, je tombe malade à coup sûr dans le swing sur terrain dur parce que l’AC est tout simplement fou”, a-t-il déclaré.

