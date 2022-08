Nick Kyrgios atteint la finale alors que Kaia Kanepi tente de mettre fin à la sécheresse

Le finaliste de Wimbledon, Nick Kyrgios, à la recherche de son premier titre en trois ans, s’est qualifié pour la finale masculine de l’ATP et du WTA Washington Open avec une victoire serrée samedi sur le Suédois Mikael Ymer.

L’Australien Kyrgios, 63e, a devancé Ymer, 115e, 7-6 (7/4), 6-3 et jouera pour la couronne dimanche contre le dernier vainqueur entre la tête de série Andrey Rublev et le Japonais Yoshihito Nishioka, 96e.

Kyrgios, qui a remporté le plus récent de ses six titres ATP à Washington en 2019, a une fiche de 2-1 en carrière contre Rublev et une fiche de 3-0 contre Nishioka.

L’Estonienne Kaia Kanepi, qui tente de mettre fin à une sécheresse de neuf ans pour le titre WTA à 37 ans, et Liudmila Samsonova, 60e, se rencontreront lors de la finale féminine lors de la mise au point de l’US Open.

La numéro 37 mondiale Kanepi a éliminé l’Australienne Daria Saville 6-3, 6-1 en 73 minutes tandis que Samsonova a battu la Chinoise Wang Xiyu 6-1, 6-1 en 67 minutes.

Kyrgios a remporté les trois derniers points lors du bris d’égalité du premier set, Ymer envoyant un long coup droit pour mettre fin à un échange intense avant que Kyrgios n’ajoute un service gagnant et un smash aérien.

Ymer, qui a perdu sa seule finale ATP en août dernier à Winston-Salem, a raté une volée de coup droit lors du troisième match du deuxième set pour rater une chance de saisir un point de rupture.

Kyrgios a obtenu les premiers points de break du match lors du huitième match et a profité de sa troisième chance avec un coup droit qui passe pour break pour un avantage de 5-3, puis a tenu à remporter le match après 94 minutes sur son 10e as.

L’Australien a tiré 28 points gagnants avec seulement 15 fautes directes et n’a perdu que quatre points sur son deuxième service.

Rublev vise sa 12e couronne en carrière et son quatrième titre de la saison après Marseille, Dubaï et Belgrade, dans l’espoir d’égaler les Espagnols Rafael Nadal et Carlos Alcaraz pour le plus de trophées ATP cette année.

Nishioka, lors de sa première demi-finale ATP depuis 2020 à Delray Beach, a remporté son seul titre ATP en 2018 à Shenzhen.

Nishioka et Rublev ont partagé deux rencontres précédentes, Nishioka gagnant à Sydney en 2019 et Rublev à la Coupe ATP de l’année dernière.

– Kanepi Lisse

Kanepi vise son cinquième titre WTA en carrière, mais son premier depuis l’Open de Bruxelles 2013. Elle a remporté son seul titre WTA sur terrain dur à Brisbane en 2012.

Dans sa première finale WTA depuis une mise au point de l’Open d’Australie 2021 à Melbourne, Kanepi a dominé la première demi-finale WTA de Saville depuis 2018 à Acapulco.

“J’ai joué mon meilleur match. Tout était très fluide pour moi. J’ai touché beaucoup de lignes », a déclaré Kanepi.

Kanepi a atteint son premier quart de finale du Grand Chelem depuis 2017 à l’Open d’Australie de cette année et a crédité cela pour un regain de confiance crucial pour son succès cette année.

“C’était incroyable. Je n’aurais jamais pensé faire mes quartiers en Australie. Je pensais que ce n’était pas seulement ma place. Mais j’ai très bien joué, puis j’ai continué à bien jouer. En fait, je ne me suis pas mis la pression pour réaliser quelque chose de spécial », a-t-elle déclaré.

Samsonova, 23 ans, a remporté sa seule rencontre avec Kanepi lors du premier tour de l’an dernier à Wimbledon. Samsonova en est à sa première finale sur terrain dur WTA, après avoir remporté sa seule finale de tournée précédente à l’Open d’Allemagne de l’année dernière.

