Nick Kyrgios assomme le champion en titre Daniil Medvedev

Le non-conformiste australien Nick Kyrgios a envoyé le champion en titre et numéro un mondial Daniil Medvedev s’écraser à l’US Open lors d’un affrontement explosif en huitièmes de finale dimanche.

Le vice-champion de Wimbledon, Kyrgios, a triomphé 7-6 (13/11), 3-6, 6-3, 6-2 pour atteindre son premier quart de finale à New York où il affrontera une autre Russe, Karen Khachanov.

Medvedev perdra son meilleur classement mondial après avoir été battu par Kyrgios pour la quatrième fois en cinq rencontres.

Kyrgios a tiré 21 as et un total de 53 gagnants devant son adversaire russe surclassé.

“C’était un match incroyable, évidemment Daniil en tant que champion en titre avait beaucoup de pression sur ses épaules, mais j’ai joué de manière incroyable ces deux derniers mois”, a déclaré Kyrgios après la victoire.

« Quel endroit pour le faire – salle comble à New York. Je suis extrêmement béni.

“Perdre la finale de Wimbledon était une pilule amère mais maintenant je veux aller jusqu’ici.

“Je suis content de pouvoir montrer mes talents – cela ne m’a pris que 27 ans.”

Dans un premier set rapide et percutant, Kyrgios a breaké pour mener 4-2 avant que Medvedev ne répare immédiatement les dégâts.

Un tie-break marathon a vu un rallye de 22 coups et Kyrgios a sauvé trois points de set.

L’Australien a décroché le premier match sur un quatrième point de set après 63 minutes de tennis jouées à une vitesse vertigineuse.

Un Medvedev furieux a pimenté la rencontre en se plaignant auprès de l’arbitre Eva Asderaki-Moore du bruit de la boîte des joueurs de Kyrgios alors qu’il servait de leur côté.

Lors de la relève, le Russe a même menacé de refuser de continuer à jouer si les perturbations se poursuivaient.

Kyrgios a quitté le terrain pour une pause dans la salle de bain, mais à son retour, son niveau d’énergie a chuté de façon spectaculaire et Medvedev a pris une avance de 5-1 secondes sur son chemin pour égaliser le concours.

Kyrgios a ensuite pris la décision déconcertante de venir du côté du filet de Medvedev pour terminer un point dans le deuxième jeu du troisième set.

Sa manœuvre illégale lui a coûté ce qui aurait été une balle de break.

Kyrgios a déclaré à un journaliste de télévision sur le terrain qu’il pensait qu’il s’agissait d’une tactique légale.

“Je vais avoir l’air d’un idiot”, a déclaré l’Australien après le match.

Cependant, il a rapidement battu le Russe tout aussi déconcerté pour une avance clé de 3-1 avant d’empocher le troisième set.

Un Kyrgios enflammé a cassé pour 2-1 dans le quatrième set, s’est vu infliger une violation du code pour avoir juré et a répondu avec des as consécutifs chronométrés à 122 mph et 131 mph pour s’étendre à 3-1.

Il l’a soutenu avec une autre pause pour 4-1 alors que Medvedev se fanait sous le barrage avant que Kyrgios n’envoie son 21e as pour sceller la victoire.

