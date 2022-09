Nick Kyrgios après avoir battu Daniil Medvedev à l’US Open

Le non-conformiste australien Nick Kyrgios a envoyé le champion en titre Daniil Medvedev s’écraser hors de l’US Open lors d’un affrontement explosif des 16 derniers dimanche et a révélé qu’il était motivé par “ne pas laisser tomber les gens”.

Le vice-champion de Wimbledon, Kyrgios, a triomphé 7-6 (13/11), 3-6, 6-3, 6-2 pour atteindre son premier quart de finale à New York où il affrontera une autre Russe, Karen Khachanov.

Kyrgios a tiré 21 as et un total de 53 gagnants devant son adversaire russe qui va maintenant perdre son classement de numéro un mondial à la suite de sa défaite.

Le grand amateur de 27 ans a connu une carrière tumultueuse depuis qu’il a explosé sur la scène de Wimbledon en 2014.

C’est là qu’adolescent, classé 144e mondial, il a choqué Rafael Nadal.

Depuis, cependant, Kyrgios est mieux connu pour son comportement controversé sur le terrain, ses accrochages avec des officiels et des milliers de dollars d’amendes.

“J’en avais vraiment marre de laisser tomber les gens”, a déclaré Kyrgios en expliquant un rajeunissement dans sa carrière qui l’a vu atteindre la finale de Wimbledon en juillet.

Il a pris un set sur Novak Djokovic avant que la star serbe ne s’envole pour un septième titre au All England Club.

« J’ai l’impression de rendre les gens fiers maintenant. J’ai l’impression qu’il n’y a pas autant de choses négatives qui se disent sur moi. Je voulais juste renverser le récit.

“Je me sentais tellement déprimé tout le temps, tellement désolé pour moi-même. Je voulais juste changer ça.

Maintenant, il est déterminé à maintenir sa renaissance sur la bonne voie lorsqu’il affrontera Khachanov au stade Arthur Ashe en quart de finale mardi.

La dernière fois qu’il a rencontré le Russe, il s’est qualifié en cinq sets au troisième tour de l’Open d’Australie 2020.

‘On dirait un idiot’

Kyrgios n’avait jamais dépassé le troisième tour à New York avant cette année, décrivant sa forme comme “vraiment moyenne”.

« Je n’avais pas gagné de match contre Ashe avant cette semaine. J’ai l’impression d’avoir pu mettre en valeur. Il y a beaucoup de célébrités ici, beaucoup de gens importants ici qui regardent », a-t-il déclaré.

«Je voulais monter sur ce terrain et leur montrer que je suis capable de baisser la tête et de jouer et de gagner ces grands matchs.

“Pour le monde du tennis, je pense que c’est important aussi. Les gens commençaient vraiment à douter de ma capacité à faire des matchs comme celui-ci dans les tournois majeurs.

Dans un premier set rapide et percutant dimanche, Kyrgios a breaké pour mener 4-2 avant que Medvedev ne répare immédiatement les dégâts.

Un tie-break marathon a vu un rallye de 22 coups et Kyrgios a sauvé trois points de set.

L’Australien a décroché le premier match sur un quatrième point de set après 63 minutes de tennis jouées à une vitesse vertigineuse.

Un Medvedev furieux a pimenté la rencontre en se plaignant auprès de l’arbitre Eva Asderaki-Moore du bruit de la boîte des joueurs de Kyrgios alors qu’il servait de leur côté.

Lors de la relève, le Russe a même menacé de refuser de continuer à jouer si les perturbations se poursuivaient.

Kyrgios a quitté le terrain pour une pause dans la salle de bain, mais à son retour, son niveau d’énergie a chuté de façon spectaculaire et Medvedev a pris une avance de 5-1 secondes sur son chemin pour égaliser le concours.

Kyrgios a ensuite pris la décision déconcertante de venir du côté du filet de Medvedev pour terminer un point dans le deuxième jeu du troisième set.

Sa manœuvre illégale lui a coûté ce qui aurait été une balle de break.

“Je vais avoir l’air d’un idiot”, a déclaré l’Australien après le match.

Cependant, il a rapidement battu le Russe tout aussi déconcerté pour une avance clé de 3-1 avant d’empocher le troisième set.

Un Kyrgios enflammé a cassé pour 2-1 dans le quatrième set, s’est vu infliger une violation du code pour avoir juré et a répondu avec des as consécutifs chronométrés à 122 mph et 131 mph pour s’étendre à 3-1.

Il l’a soutenu avec une autre pause pour 4-1 alors que Medvedev se fanait sous le barrage avant que Kyrgios n’envoie son 21e as pour sceller la victoire.

