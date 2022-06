Nick Kyrgios admet avoir craché en direction d’un fan abusif lors de la victoire du premier tour de Wimbledon et interroge le juge de ligne du «vieil homme» | Actualités Tennis

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jacquie Beltrao dit que Nick Kyrgios a admis avoir craché en direction d’un fan abusif lors de sa victoire au premier tour de Wimbledon et a interrogé un juge de ligne qu’il a décrit comme “un vieil homme”.

Nick Kyrgios a admis avoir craché en direction d’un fan abusif lors d’une conférence de presse explosive d’après-match mardi.

Kyrgios a critiqué les fans abusifs de Wimbledon et a remis en question l’âge des juges de ligne après avoir atteint le deuxième tour avec une victoire 3-6 6-1 7-5 6-7 (3-7) 7-5 sur le n ° 8 britannique Paul Jubb.

En réponse à la question d’un journaliste, qui demandait : “À la fin, vous avez semblé cracher en direction de…” Kyrios a répondu : “De l’une des personnes qui me manque de respect, oui. Je ne ferais pas ça à quelqu’un qui me soutenait.”

Il a ajouté: “Je suis confronté à la haine et à la négativité depuis longtemps, donc je n’ai pas l’impression de devoir quoi que ce soit à cette personne.

“Il est littéralement venu au match pour ne même vraiment soutenir personne, juste pour susciter le manque de respect. C’est bien, mais si je vous le rends, c’est comme ça.”

Kyrgios a déclaré qu’il n’avait pas été agressé racialement pendant le match, mais a continué à critiquer la foule en général et l’influence des médias sociaux en enhardissant la “négativité”.

“Beaucoup d’irrespect ont été lancés aujourd’hui”, a déclaré Kyrgios. “Et je commence juste à penser que c’est normal – alors que ce n’est vraiment pas le cas.

“Je n’ai rien dit à la foule jusqu’à ce qu’ils commencent – à chaque fois que je descendais au fond – j’y allais. Je ne sais pas si c’est normal ou non.”

Le numéro 40 mondial australien a ajouté : “J’adore ce tournoi. Cela n’a rien à voir avec Wimbledon ; je pense juste que c’est juste toute une génération de gens, sur les réseaux sociaux, qui ont le droit de commenter chaque chose avec négativité. Cela continue dans la vraie vie.

“Il y a une clôture là-bas, et je ne peux physiquement rien faire ni dire quoi que ce soit parce que je vais avoir des ennuis, alors ils ont juste l’impression qu’ils peuvent dire tout ce qu’ils veulent.”

Kyrgios a également fait part de sa frustration lors d’un échange enflammé avec un juge de ligne pendant le match, le joueur de 27 ans restant fidèle à sa critique du “vieil homme”.

“J’ai dit que la plupart des arbitres sont plus âgés et je ne pense tout simplement pas que ce soit l’idéal, lorsque vous pratiquez un sport avec de si petites marges”, a déclaré Kyrgios.

“En fait, les jeunes ont une meilleure vue. Ne pensez-vous pas que c’est approprié ?

“Lorsque vous pratiquez un sport pour des centaines et des milliers de dollars, ne pensez-vous pas que nous devrions avoir des gens qui sont vraiment prêts à faire entrer ou sortir le ballon ?

“Cette chose précise: j’ai frappé une balle dedans, le vieil homme l’a appelée. C’était dedans. On peut dire que si le gars avait 40 ans, il n’aurait peut-être pas appelé ça. Dans ce cas, il s’est trompé d’appel. “

Le numéro huit britannique Paul Jubb a poussé Nick Kyrgios jusqu’au bout lors de son match du premier tour, l’amenant à cinq sets

Kyrgios a envoyé 30 as et commis 55 fautes directes dans sa victoire âprement disputée, Jubb, 22 ans, le poussant jusqu’à cinq sets.

Plus tôt, dans son interview sur le terrain, Kyrgios a rendu hommage au jeune britannique tout en faisant référence à sa déception face à la foule.

“Incroyablement dur”, a-t-il déclaré. “De toute évidence, c’est un joker local, il n’avait rien à perdre, a joué le moment et a joué un tennis exceptionnel.

“(La) foule était assez tapageuse aujourd’hui, quelques personnes dans la foule n’ont pas hésité à me critiquer. Celle-là était pour vous. Vous savez qui vous êtes.”

Ce que Kyrgios a dit lors d’une conférence de presse explosive

Journaliste : Désolé de quitter la piste de tennis. Question plutôt sérieuse. Avez-vous été victime de violence raciale devant le tribunal ?

NK : Pas aujourd’hui, non, non. Mais beaucoup d’irrespect ont été lancés aujourd’hui par la foule. Je commence juste à penser que c’est normal alors que ce ne l’est vraiment pas. Vous savez, je n’ai rien dit à la foule jusqu’à ce qu’ils commencent à chaque fois que je descendais au fond, les gens partaient. C’est juste que je ne sais pas si c’est normal ou pas.

Journaliste: Qu’est-ce que ça vous fait ressentir quand vous ressentez ça ? Beaucoup de gens comme vous ici. Est-ce quelque chose de nouveau que vous découvrez ?

NK: C’est juste arrivé, comme, évidemment, quand c’est arrivé à Stuttgart, les abus raciaux, puis c’est arrivé à (Naomi) Osaka à Indian Wells où quelqu’un a crié, a affecté son match. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi les spectateurs se sentent capables de faire ça.

Journaliste : Êtes-vous en mesure de partager avec nous des détails sur ce qui vous a été dit ?

NL : Juste un pur manque de respect, n’importe quoi. Comme si quelqu’un venait de crier que j’étais foutu dans la foule aujourd’hui. Est-ce normal? Non. Mais je ne comprends tout simplement pas pourquoi cela se produit encore et encore.

Journaliste: Normalement, vous aimez ce tournoi…

NK : Non, j’adore ce tournoi. Cela n’a rien à voir avec Wimbledon. Je pense juste que c’est toute une génération de gens comme sur les réseaux sociaux qui ont le droit de commenter chaque chose avec négativité. Cela continue simplement dans la vraie vie.

Parce qu’il y a une clôture là-bas, et physiquement je ne peux rien faire ni dire quoi que ce soit parce que j’aurai des ennuis. Ils ressentent juste le besoin de pouvoir dire tout ce qu’ils veulent.

Journaliste: D’un autre côté, vous avez été entendu aujourd’hui, vous aviez une petite interaction avec les juges de ligne. À un moment donné, je pense que vous avez dit : “Vous avez plus de 90 ans, vous ne pouvez pas voir le ballon.”

NK : Non, j’ai dit que la plupart des arbitres sont plus âgés, et je ne pense pas que ce soit idéal quand on pratique un sport avec des marges aussi faibles. En fait, les jeunes ont une meilleure vue. Ne pensez-vous pas que c’est approprié?

Lorsque vous jouez à un sport pour des centaines et des milliers de dollars, ne pensez-vous pas que nous devrions avoir des gens qui sont vraiment prêts à appeler ou à retirer la balle ?

Journaliste: Est-ce une question d’âge, cependant?

NK : En fait, quelqu’un a-t-il une meilleure vue quand il est plus jeune ?

Journaliste: Pas nécessairement.

NK : Que voulez-vous dire par « pas nécessairement » (rires) ? Que veut-il dire? Que voulez-vous dire par “pas nécessairement” ?

Journaliste: Je ne sais pas.

NK : Cette chose spécifique, j’ai frappé une balle dedans, le vieil homme l’a appelée, elle était dedans. Donc on peut dire que si le gars avait 40 ans, il n’aurait peut-être pas appelé ça.

Journaliste: Mais il a peut-être 60 ans et peut avoir une vision de 20/20, vous ne le savez pas.

NK : Dans ce cas, il s’est trompé d’appel.

Journaliste: Les jeunes se trompent d’appel, n’est-ce pas ?

NK : D’accord. Je ne comprends pas la question, cependant.

Journaliste: Pouvez-vous élaborer sur l’ensemble des médias sociaux? Les autres joueurs partagent-ils vos craintes ? Que voudriez-vous que Wimbledon fasse à ce sujet ?

NK : Je ne l’ai dit à personne… Je te donne juste un exemple. Je pense que les gens, les spectateurs, tout le monde est si rapide à mettre négativement son énergie sur quelqu’un d’autre. Et il n’y a pas de réelles conséquences.

Sur les réseaux sociaux, vous pouvez simplement frapper quelqu’un sur les réseaux sociaux et il n’y a aucune conséquence réelle. Maintenant, qu’il s’agisse d’abus raciaux ou simplement d’un manque de respect, c’est acceptable. Mais pourquoi est-ce acceptable ?

Journaliste: Si c’est deux ou trois fois, devraient-ils alors dire…

NK : Je ne sais pas. En tant que joueur qui s’en tire très fort, je l’obtiens presque à chaque match. Je joue quelqu’un qui est — juste parce qu’il est assis là et que je ne peux rien faire, il ressent juste le besoin.

Journaliste: Une autorité a-t-elle déjà éliminé un fan dans l’un de vos matchs ?

NK : Oui, quelques fois.

Journaliste: Avez-vous de la sympathie pour ce qui se passe avec les juges de ligne, par exemple ? Avez-vous parfois de la sympathie pour la façon dont ils sont traités par les joueurs, par exemple ? Les arbitres le prennent, les juges de ligne le prennent.

NK : Cela va plus loin que cela parce que si je perds un match de tennis et que cela se résume à un appel, ils ne seront pas abusés sur les réseaux sociaux. Je dois m’en occuper. Ma copine s’occupe des messages haineux. Ma famille traite des messages haineux. Je traite les messages haineux.

Où, par exemple, cette fois à Miami où Carlos Bernardes a fait ça et tout le match a tourné. A-t-il fait face aux répercussions? Je m’occupe toujours de ça. Ils avancent comme si de rien n’était. Ils sont de retour là-bas pour arbitrer, arbitrer.

Pour moi, les messages haineux ont bien plus de poids que cela. C’est ce que les gens ne comprennent pas. Ce n’est pas juste, Oh, il a fait un mauvais appel, et j’abuse juste de l’arbitre. Je suis frustre.

Si je perds ce match, vous n’avez aucune idée des abus que je dois subir, où les arbitres ne subissent rien. Par quoi passent-ils ?

Journaliste: Avez-vous de la sympathie pour eux, cependant?

NK : Ouais, si je frappe un service 220 et que ça le touche, Oh, désolé. Est-ce que ça va? S’ils font un mauvais appel, je me concentre uniquement sur une ligne, pourquoi aurais-je de la sympathie pour cela ? Il y a des centaines de milliers de dollars en jeu. Pourquoi aurais-je de la sympathie pour cela ? Cela n’a aucun sens.

Journaliste: Puis-je juste demander, à la fin vous avez semblé cracher en direction de…

NK : D’une des personnes qui me manque de respect. Oui.

Journaliste: C’était donc délibéré ?

NK : Oui. Je ne ferais pas ça à quelqu’un qui me soutenait.