Nick Kyrgios absent de Roland-Garros à cause d’une blessure au pied lors d’un vol qualifié : agent

Le retrait de Nick Kyrgios de Roland-Garros était dû à une coupure au pied subie lorsqu’un homme aurait volé sa voiture sous la menace d’une arme, selon son agent, plutôt qu’à une opération au genou.

La Fédération française de tennis a déclaré cette semaine que l’Australien manquerait Roland Garros en raison d’une intervention chirurgicale en janvier pour réparer un ménisque gauche déchiré.

Mais son agent a déclaré au Canberra Times que le genou allait « bien » et qu’une vilaine coupure au pied était la raison pour laquelle il ne serait pas à Paris la semaine prochaine.

« L’opération du genou s’est déroulée aussi bien que possible et sa rééducation a été fantastique et nous en étions au point où nous faisions du chargement et de la gestion sur le terrain », a déclaré Daniel Horsfall au journal.

«Nous devions être à un point où il pouvait jouer confortablement cinq sets. Juste au moment où nous étions coincés dans la période de chargement, le (présumé) vol à main armée s’est produit chez lui.

« Pendant l’épreuve, il s’est assez gravement coupé le pied. Il ne guérit pas correctement et il ne peut pas travailler sur le court, donc il est absent du court depuis près de deux semaines maintenant. »

Des documents judiciaires cités par le radiodiffuseur national ABC au début du mois alléguaient qu’un homme avait pointé une arme sur la mère de Kyrgios avant de voler sa Tesla vert citron près de son domicile à Canberra.

Kyrgios, 28 ans, qui se trouvait à proximité, a appelé la police et l’utilisation d’une application sur son téléphone les a aidés à suivre l’emplacement de sa voiture. On ne sait pas comment il s’est coupé le pied.

Le finaliste de Wimbledon 2022, classé 26e mondial, n’a plus disputé Roland-Garros depuis une sortie au deuxième tour en 2017.

Il ne s’est jamais épanoui sur la terre battue de Roland-Garros, atteignant le troisième tour à seulement deux des cinq fois où il y a disputé.

Kyrgios a connu une année difficile, plaidant coupable en février d’avoir agressé une ancienne petite amie. Il a évité une condamnation pour ce que le magistrat a appelé un « acte unique de bêtise ».

Sa grand-mère est décédée cette semaine.

« On dirait que je ne peux pas faire de pause pour le moment », a déclaré Kyrgios sur les réseaux sociaux, accompagné de photos de sa défunte « Yiayia » – le mot grec pour grand-mère.

« RIP Yiayia, le mieux que nous puissions demander. Allez profiter de votre temps avec Papou maintenant. »

