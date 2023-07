Nick Koster: l’ancien arrière de Bristol et Bath décède à l’âge de 34 ans | Actualités du rugby à XV

Nick Koster est décédé à l’âge de 34 ans

L’ancien attaquant de Bristol et Bath, Nick Koster, est décédé à l’âge de 34 ans.

Koster a fait 62 apparitions pour Bristol entre 2013 et 2017 après les avoir rejoints après un court passage avec Bath.

Il a également été capitaine de l’Université de Cambridge lors du match universitaire 2018 contre Oxford, marquant un essai, et a joué en Afrique du Sud pour la province de l’Ouest et les Stormers.

La cause de la mort de Koster n’est pas connue.

« Bristol Bears est dévasté d’apprendre le décès tragique de l’ancien joueur extrêmement populaire Nick Koster à l’âge de 34 ans », a déclaré le club Gallagher Premiership sur son site Internet.

« La ligne arrière d’origine sud-africaine a joué 62 fois pour le club, ayant un impact remarquable sur et en dehors du terrain au cours de ses cinq saisons avec Bristol.

« En 2017, Koster a été sélectionné pour le joueur communautaire de la saison pour son travail incroyable avec la Fondation communautaire du club, consacrant des heures de son temps à un certain nombre de programmes et d’initiatives avec les jeunes de la ville. »

Les anciens entraîneurs en chef de Bath, Gary Gold et Andy Robinson, ont également rendu hommage.

« Absolument dévasté d’apprendre la nouvelle du décès de Nick. L’un des meilleurs écoliers à avoir jamais joué au rugby et une personne et un ami exceptionnel », a déclaré Gold sur Twitter.

Et Robinson a tweeté: « C’était un être humain merveilleux qui a eu un impact énorme sur ma vie et celle de ma famille avec sa gentillesse, sa générosité, son grand sens de l’humour et sa capacité de rugby. »