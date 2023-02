Nick Knowles se rapproche de sa petite amie plus jeune dans de rares clichés alors qu’ils profitent d’un rendez-vous amoureux

NICK Knowles a été aperçu en train de se rapprocher de sa petite amie Katie Dadzie alors qu’ils profitaient d’une soirée en amoureux à Londres.

Le présentateur de DIY SOS, 59 ans et Katie, 32 ans, est apparu de bonne humeur alors qu’il tentait de retrouver leur Uber.

TOT/GoffPhotos.com

TOT/GoffPhotos.com

TOT/GoffPhotos.com

La bien-aimée Katie n’a pas pu s’empêcher de câliner son homme par derrière alors qu’il vérifiait son téléphone.

Elle et Nick ont ​​ensuite été vus en train de se serrer les coudes alors qu’ils quittaient Soho House après leur soirée.

Le couple est ensemble depuis 2019 et a dû faire face à des médias sociaux sur leur écart d’âge.

Mais Nick a récemment riposté aux critiques alors qu’il parlait de leur relation pour la première fois.

S’adressant exclusivement à The Sun, il a déclaré: «Je suis contrarié quand ils viennent pour des personnes qui me tiennent à cœur.

“Normalement, je ne commente jamais les trolls, mais à une occasion où les gens portaient un peu de jugement, j’étais en colère au nom de Katie.

«J’ai choisi d’être à la télé, donc je m’y attends en quelque sorte pour moi, mais pour les gens que j’aime, ils ne devraient pas avoir à y faire face.

“Je protège Katie, parce que les gens font des suppositions à son sujet sans rien savoir d’elle, c’est pourquoi j’ai parlé.”

Sur une note plus heureuse, Nick a également révélé que lui et Katie n’aiment rien de plus que de se détendre lorsqu’ils s’absentent du travail ensemble.

Il a déclaré : « Nos vacances à Dubaï ont été agréables. J’ai passé quatre mois d’août à décembre à faire ces séries de voyages et d’aventures, alors j’ai à peine vu ma famille ou Katie.

“La chance de passer un Noël en famille, puis de prendre quelques jours pour récupérer et retourner au gymnase…. Je veux dire qu’il y avait aussi beaucoup de transats allongés sur des transats.

“[It was] Surtout des cocktails et des patates de canapé quand nous sommes rentrés à la maison. Le truc, c’est que Katie est tellement occupée à gérer ses affaires, et que je suis en train de filmer, quand nous nous réunissons au lieu de sortir et de faire des choses, nous avons tendance à nous affaler sur le canapé et à regarder un film.

Shutterstock

Nick a récemment parlé de la pêche à la traîne à laquelle ils ont été soumis[/caption]