Nick Knowles révèle que sa superbe fiancée, 33 ans, planifie leur mariage « tout de suite » alors qu’il fête ses 61 ans

NICK Knowles a révélé que sa superbe fiancée de 33 ans avait immédiatement commencé à planifier leur mariage après leurs fiançailles.

La star de DIY: SOS avait déjà révélé ses fiançailles avec la propriétaire de la marque de lingerie Katie Dadzie au cours de l’été.

Instagram

Nick Knowles s’est fiancé à la propriétaire de la marque de lingerie Katie Dadzie en juillet 2023.[/caption] BBC Un

Il a parlé de leurs projets de fiançailles dans une nouvelle interview télévisée[/caption]

Nick, 61 ans, a été accueilli sur The One Show par Alex Jones et Roman Kemp.

Il a été invité sur l’emblématique canapé vert pour parler principalement de la nouvelle série de son émission Channel 5, Amazing Railway Adventures avec Nick Knowles.

Cependant, l’ancien présentateur de Réunion de famille 5 étoiles n’a pas pu s’empêcher de parler avec amour de la nouvelle femme de sa vie alors qu’il célébrait son anniversaire.

Lorsque les hôtes lui ont demandé s’ils pouvaient potentiellement s’attendre à un mariage bientôt, Nick a expliqué ce qu’il pensait du couple ayant de longues fiançailles.

Cependant, il a révélé que sa future épouse avait immédiatement compris la planification.

« Tu sais quoi, je pensais que ça pourrait être quelque chose que tu proposes, alors ça pourrait être quelque chose [like] 18 mois à deux ans », a admis Knowles.

« Il s’avère que c’est comme si on tirait sur la goupille d’une grenade à main, cela commence à se produire immédiatement. C’est une chose merveilleuse.

Il s’est également réjoui de leur nouvelle vie ensemble en admettant ouvertement à quel point il admirait son partenaire.

« Elle a très gentiment dit oui et nous trouverons donc très bientôt un moment où nous pourrons nous retrouver.

Honnêtement, c’est une femme extraordinaire, elle a sa propre entreprise, elle lance une autre entreprise lundi, une entreprise de lingerie.

« Elle fait des choses incroyables dans sa vie, elle a sa propre motivation, ses propres ambitions, elle est maman de deux enfants merveilleux.

Il a ajouté : « Je suis dans un endroit merveilleux. »

Alors qu’Alex Jones terminait la conversation, elle n’a pas pu s’empêcher de jaillir de ses paroles d’amour et d’affection alors que son fiancé regardait dans le public.

Elle s’est exclamée : « Regardez-le, il est sous le charme ! »

BBC Un

Le présentateur de télévision a été accueilli sur The One Show par Alex Jones et Roman Kemp[/caption] BBC Un

Nick s’est fiancé au propriétaire de la marque de lingerie cet été[/caption] BBC

Il ne pouvait s’empêcher de se réjouir de sa future épouse alors qu’il admirait ses réalisations.[/caption]