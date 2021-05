Nick Knowles ne sera PAS limogé pour l’annonce de Shreddies après que la BBC ait sauvé la star de DIY SOS

HEUREUX, Nick Knowles a raconté hier soir à quel point il était impatient de revenir à la présentation de DIY SOS.

Les chefs de la BBC étaient sur le point de limoger la légende du bricolage d’affilée pour une publicité pour une céréale.

Polycopié

Nick Knowles, photographié ici sur The Big Build BBC Children in Need Special en 2017, a évité d’être limogé par la BBC et a hâte de retourner au travail[/caption]

Mais après avoir fait un demi-tour de 11 heures, Nick, 58 ans, a déclaré: «J’ai toujours dit que DIY SOS est plus qu’un simple travail de présentation pour moi, cela fait partie de moi.

«Cela me tient à cœur et travailler pour la BBC depuis plus de 22 ans est quelque chose que je n’ai jamais pris pour acquis.

«Je continuerai de filmer de nouveaux épisodes de DIY SOS au cours des prochains mois et je serai de retour sur vos écrans avec les chemises violettes l’année prochaine.»

Nick – qui a dirigé l’émission extrêmement populaire pendant 21 ans – s’est retrouvé dans l’eau chaude avec des dirigeants en jouant un constructeur dans une publicité pour Shreddies.

Le gros contrat d’argent était en contradiction avec les règles de Beeb, provoquant un conflit majeur dans lequel il était menacé de la hache s’il ne se retirait pas de la campagne.

Son avenir sur DIY SOS a semblé sombre une fois que les fabricants de céréales Nestlé ont refusé de supprimer les publicités – qui étaient déjà diffusées et avaient été payées.

Mais les chefs de la BBC l’ont épargné après que The Sun se soit concentré la semaine dernière sur sa situation et a souligné sa popularité auprès des téléspectateurs et son travail caritatif.

Les discussions entre les plus hauts dirigeants de Beeb, y compris la directrice de la télévision Charlotte Moore, ont abouti à un accord pour s’assurer qu’il reste.

Nick ne manquera qu’une seule spéciale caritative Children In Need – qui doit être enregistrée cet été – car elle coïncide avec la campagne Shreddies en cours. Il reviendra alors.

Il a ajouté: «L’émission spéciale DIY SOS Children In Need sera diffusée en novembre avec un présentateur invité et je les encouragerai en marge.»





Une déclaration commune a déclaré: « Nick et la BBC ont résolu le problème récemment signalé concernant les accords commerciaux de Nick et les directives de la BBC. »

Une porte-parole de la BBC a ajouté: «Nick est un membre important de la famille de la BBC et nous sommes heureux que cette question soit résolue.

«Nous reprendrons le tournage de DIY SOS dès que cela sera sûr et Nick sera de retour sur les écrans en 2022.»