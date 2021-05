Nick Knowles menace de renvoyer son manager dans le but de sauver sa carrière à la BBC après avoir été limogé pour être apparu dans la publicité Shreddies

NICK Knowles tient des conférences de 11 heures dans le but de sauver sa carrière à la BBC.

L’hôte de DIY SOS, 58 ans, a été informé qu’il avait affronté la hache sur son apparition dans une publicité pour les céréales Shreddies.

Nick, présentateur de l’émission depuis 1999, a menacé de licencier sa direction à ce sujet, selon des personnes proches de lui.

Une source a déclaré: «Nick tient des pourparlers de crise avec la BBC à la fin de cette semaine pour déterminer s’il peut ou non rester.

«La BBC et Nick sont désireux de faire avancer les choses et veulent trouver une solution le plus rapidement possible.

«Il est clair qu’une erreur massive a été commise et cela a mis en péril la brillante carrière de Nick à la BBC.

«Il était furieux de voir comment cela avait été autorisé et a dit qu’il envisageait même de limoger son équipe de direction.

Le Sun a révélé mardi comment il avait été limogé pour l’annonce, qui le présentait dans un casque offrant d’aider une famille.

Des initiés de la BBC disent qu’il a enfreint la réglementation car il semblait utiliser la réputation de Nick de DIY SOS.

La source a poursuivi: «Les participants aux discussions espèrent pouvoir parvenir rapidement à une conclusion.

«Le DIY SOS fait partie intégrante de la vie de Nick.

«Ce n’est pas seulement un travail pour lui. Il est dévoué à la cause. L’idée de partir peut-être est dévastatrice.

Nick héberge DIY SOS depuis son tout premier épisode.





Il a aidé à collecter des millions pour des œuvres caritatives, y compris un projet de tour Grenfell avec les princes William et Harry en 2018.

Cependant, une guerre d’enchères a maintenant commencé après notre révélation, avec des diffuseurs, y compris Channel 5, désireux d’obtenir plus de travail avec Nick.

Il a déjà fait la promotion de Home Improvements et Your Life on Your Lawn sur la chaîne cet été.