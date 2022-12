Nick Knowles envisage de surprendre le mouvement d’Hollywood après que la pièce historique qu’il a écrite pendant le verrouillage est transformée en film

Les principaux cinéastes de HOLLYWOOD ont un nouveau rival improbable : Nick Knowles.

Je peux révéler que le présentateur de DIY SOS a écrit une pièce pendant le verrouillage et qu’elle est en train d’être transformée en film, qui devrait entrer en production l’année prochaine.

Et Nick prévient les cinéphiles que le film ne sera pas pour les timides.

Il m’a dit : « Au départ, je l’ai écrit comme une pièce de théâtre parce que je n’avais jamais fait ça auparavant et une société de production a dit que nous devrions en faire un film.

« C’est très sombre, basé sur un événement historique. C’est sociopathe et il y a un psychopathe au centre.

“C’est une chose très différente, mais c’était amusant à écrire.”

Nick a également co-écrit le film de comédie d’action Golden Years de 2016, mettant en vedette l’acteur de Four Weddings And A Funeral Simon Callow.

Mais Nick ne cherchera pas à jouer un rôle dans sa dernière aventure cinématographique, notamment parce que cela signifierait qu’il devrait assister à des remises de prix.

Il a ajouté : « Je pourrais y participer un peu mais ce n’est pas vraiment sur mon radar.

“Jouer n’a jamais vraiment été sur ma liste de choses à faire mais ne jamais dire jamais.

“Je ne suis pas vraiment une personne du showbiz et je n’ai pas énormément d’amis du showbiz.

« Je ne traîne pas non plus avec des gens du showbiz.

« J’ai tendance à ne pas aller à ce genre d’événements. Je préfère être chez moi dans un pub avec une bande de potes qui regardent un match de rugby.

Avant de s’attaquer à Hollywood, l’animateur de télévision présente une nouvelle série de voyages sur Channel 5 intitulée Amazing Railway Adventures With Nick Knowles.

Cela l’implique de voyager à travers des destinations telles que le Pérou, l’Alaska et le Mexique.

Le premier épisode sera diffusé vendredi et Nick a déclaré que les téléspectateurs seraient époustouflés par les images, qui ont été tournées par l’équipe derrière Top Gear.

Il a ajouté: «Le monde est un immense terrain de jeu d’endroits extraordinaires à voir.

« Certains des voyages que j’ai faits sont absolument épiques.

“Je pense sincèrement que les gens vont adorer, s’ils essaient. Ils verront que c’est un peu spécial.

Connexion française

L’actrice ALLEMANDE Emilia Schule est au centre de l’attention dans son interprétation glamour d’une reine française emblématique.

Elle a été choisie pour le rôle-titre en tant que jeune rebelle Marie-Antoinette.

Emilia Schule a été choisie pour le rôle-titre en tant que jeune rebelle Marie-Antoinette

Emilia avec Louis Cunningham dans le nouveau spectacle

Le drame en huit parties de la BBC2 commence le 29 décembre et signifie qu’Emilia va enfin se faire un nom au Royaume-Uni.

Il suit la figure du XVIIIe siècle alors qu’elle arrive à la cour royale de Versailles.

L’histoire la rejoint quand, à seulement 14 ans, elle est forcée de quitter l’Autriche pour épouser le Dauphin – plus tard Louis XVI – et produire un héritier pour assurer l’alliance entre la France et son pays d’origine.

Louis Cunningham joue son homme, fraîchement sorti d’un tour en tant que Lord Corning dans Bridgerton de Netflix.

Avertissement de neige du kit des trônes

KIT HARINGTON dit que l’état mental de son personnage de Game Of Thrones, Jon Snow, n’était “pas OK” à la fin du blockbuster fantastique.

Et il estime que le guerrier maussade “s’en est tiré légèrement” dans les scènes finales de la série, dans lesquelles il tue Daenerys et est banni du Mur du Nord.

Kit Harington dans le rôle du personnage de Game Of Thrones, Jon Snow

Kit parlait lors de la promotion de la suite prévue de Game Of Thrones, qui se concentrera sur Jon Snow.

Il a déclaré : « À la fin de l’émission, quand nous le retrouvons dans cette cellule, il se prépare à être décapité et il veut l’être. Il a fini. Le fait qu’il aille au Mur est le plus grand cadeau et aussi la plus grande malédiction.

« Il doit retourner là-bas avec toute cette histoire et vivre sa vie en pensant à tout ce traumatisme.

«Je pense que là où nous le laissons à la fin du spectacle, il y a ce sentiment que tout va bien. Il ne va pas bien.

GRAHAM NORTON a révélé que le comique Jayde Adams dirigerait la programmation de son sketch au festival de comédie Just For Laughs de quatre jours à l’O2 de Londres l’année prochaine.

Les stars de Rupaul’s Drag Race Bianca Del Rio et Danny Beard seront également au Graham Norton Variety Show le 3 mars.

Matt est “un bon candidat pour la BBC”

IL ne semble pas que le jeu de Matt Hancock avec la télévision se terminera à I’m A Celebrity.

Le supremo de Telly, Kevin Lygo, a conseillé à l’ancien secrétaire à la Santé, qui a terminé quatrième de la dernière série, d’avoir sa propre émission.

Mais le patron d’ITV admet que Matt ne sera probablement pas présent sur son réseau.

Interrogé sur la probabilité qu’il joue dans une série, Kevin a répondu: “Il pourrait. Je pense que la BBC est l’endroit idéal pour Matt Hancock.

Et Kevin a admis que l’équipe de la jungle avait débattu de l’opportunité d’engager le politicien honteux.

Il a déclaré: «La plupart des gens ont été choisis et prêts à partir quand il a été proposé.

“Je pense que la plupart d’entre nous ont pensé, ‘C’est une idée fascinante. veut-il vraiment entrer ?

“Nous avons donc décidé après un débat – mais pas une énorme introspection – que, oui, il serait un excellent ajout au programme.”

Il a certainement ajouté quelques téléspectateurs supplémentaires.

Le brillant Heartstopper de NETFLIX a raté les Baftas et les NTA, mais de l’autre côté de l’étang, l’histoire du passage à l’âge adulte des LGBT a été nettoyée.

Il a remporté quatre victoires aux Children’s And Family Emmy Awards, dont la meilleure performance invitée pour Olivia Colman et le rôle principal pour Kit Connor.

Retour pour Mac & Dodds

Le drame DETECTIVE McDonald & Dodds revient sur ITV pour une quatrième série.

Jason Watkins, qui joue DS Dodds aux côtés de DCI Lauren McDonald de Tala Gouveia, a confirmé le déménagement et a déclaré que les téléspectateurs étaient clairement “connectés” avec le duo.

TVI

Le drame policier McDonald & Dodds revient sur ITV pour une quatrième série

Il a déclaré: “Je peux confirmer que nous en faisons plus, ce dont nous sommes évidemment ravis.”

Dans une scène déchirante de la dernière série, il a été révélé que Dodds avait été élevé par une tante après que sa mère ait été admise dans un hôpital psychiatrique.

Jason, qui joue dans Ghost Story For Christmas: Count Magnus sur BBC2 le 23 décembre, a ajouté: “J’espère que nous en apprendrons plus sur la vie privée de Dodds et sur celle de Lauren.”