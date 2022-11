Nick Knowles claque les fans de Strictly se plaignant de Tony Adams – disant que ce n’est “pas un concours de danse”

NICK Knowles a riposté aux fans mécontents de Strictly Come Dancing et a insisté sur le fait que le spectacle n’était “pas une compétition de danse”.

L’hôte de DIY SOS, 60 ans, s’est exprimé après que la star de CBBC Molly Rainford a été laissée en larmes à l’atterrissage dans les deux derniers – pourtant l’icône du football Tony Adams a traversé.

Nick Knowles de DIY SOS a fustigé les fans mécontents de Strictly[/caption]

Cela vient après que Tony Adams ait de nouveau échappé aux deux derniers[/caption]

Molly a été formée à la célèbre Sylvia Young Theatre School de Londres, mais ses impressionnantes compétences en danse n’ont pas réussi à impressionner les téléspectateurs à la maison.

L’icône du football Tony, quant à lui, a toujours échappé aux deux derniers malgré des notes faibles à plusieurs reprises par les juges pour ses mouvements.

Ce week-end, lui et sa partenaire Katya Jones n’ont récolté que 21 points des juges Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse, Shirley Ballas et Anton Du Beke.

Pourtant, la nageuse paralympique Ellie Simmonds et sa partenaire Nikita Kuzmin ont reçu la côtelette après une danse avec Molly et Carlos Gu – même s’ils avaient marqué 33.

Strictly était furieux du résultat et l’a même qualifié de “correction”.

Mais Nick a maintenant frappé les téléspectateurs mécontents et a décrit la série de la BBC comme une “émission de divertissement” – pas un concours de “danse”.

S’adressant à Twitter, il a gémi: «Puis-je simplement signaler à tout le monde que @bbcstrictly est une émission de divertissement qui n’est pas strictement une compétition de danse – sinon ceux qui sont allés à l’université de théâtre et ont appris la danse auraient un avantage injuste sur ceux qui ne l’ont jamais fait.

“C’est celui qui se connecte avec le public qui gagne.”





Mais défiant son point de vue, un fan a demandé à Nick: “Alors pourquoi s’embêter avec des experts en danse comme juges – ils ne sont pas plus qualifiés pour décider de ce qui est divertissant que le public.”

Un autre a ajouté: “Ce n’est pas ce que disent les juges, ils disent” c’est un concours de danse, d’ici cette semaine, vous devriez être ce standard… “”

Et un troisième a dit: “Désolé Nick, c’est ridicule maintenant, Tony Adams perd plein de votes des fans \ supporters d’Arsenal, donc c’est un système de vote totalement injuste!”

Nick n’a cependant pas tardé à défendre ses commentaires en disant: «Je ne remets pas du tout en question son intégrité – je dis simplement que c’est une émission de divertissement.

“Les gens semblent être très contrariés, les meilleurs danseurs ne réussissent pas nécessairement, mais s’il s’agissait uniquement d’un concours de danse, il ne serait rempli que de danseurs professionnels.”

D’accord, l’un des partisans de Nick a répondu: Pour la plupart des gens, si vous leur demandez de quelles célébrités ils se souviennent au fil des ans, ils disent John Sergeant, Ann Widdecombe, Ed Balls faisant Gangnam. Le programme est censé être un divertissement.

Et quelqu’un d’autre a dit: “Tbf, tout ce qui implique le vote du public sera toujours basé sur la popularité et non sur les compétences.”

Strictly Come Dancing continue à 18h55, ITV1, samedi 12 novembre

Ellie Simmonds a été licenciée de Strictly dimanche soir[/caption]

C’est venu après une danse avec Molly Rainford[/caption]