On s’attend à ce que NICK Knowles soit au centre d’une guerre d’enchères des radiodiffuseurs s’il quitte la BBC pour sa publicité de céréales pour le petit-déjeuner.

Channel 5 fait la queue pour attraper Nick s’il doit abandonner l’émission de relooking à la maison DIY SOS, qu’il présente depuis 1999.

5 Nick Knowles au centre de la guerre des enchères télévisées alors qu’il fait face à la hache de la BBC pour l’annonce de Shreddies

Cela vient après que nous ayons révélé comment Nick, 58 ans, a mis en colère les chefs de la BBC en enfreignant les règles de la société avec une publicité sur le thème de SOS DIY pour Shreddies.

Les représentants du présentateur et la BBC ont déclaré qu’ils «travaillaient ensemble pour trouver une solution», mais cela n’a pas empêché les autres de préparer des offres en cas d’échec des négociations.

Un initié de la télévision a déclaré: «Nick pourrait avoir une série d’accords lucratifs sur son chemin.

«Il fait appel aux diffuseurs et aux téléspectateurs.

5 Nick a été pris dans une rangée avec la BBC pour sa publicité télévisée pour les céréales Shreddies

«Il n’est pas surprenant que différents producteurs et chaînes tournent en rond.»

Channel 5 a déjà enrôlé Nick pour la série DIY Home Improvements et l’émission de désencombrement Your Life on Your Lawn qui sortira cet été.

Il tient à aller plus loin et à faire de lui l’un de ses visages avec les récentes signatures Ben Fogle, 47 ans, et Kate Humble, 52 ans.

Channel 5 a déclaré qu’elle n’avait pas de talent exclusif, mais une porte-parole a ajouté: «Nick a déjà travaillé sur deux séries majeures pour nous.

5 Channel 5 a déjà signé Nick pour deux émissions sur le thème du bricolage Crédit: BBC

«Nous sommes impatients de les diffuser et nous sommes convaincus que le public les adorera.

«Nous sommes vraiment ravis d’avoir Nick à bord.»

5 Ben Fogle est une autre signature récente de Channel 5 Crédit: AFP – Getty