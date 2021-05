Nick Jonas sur le visionnement de Septet en direct

Ce sera une double chance pour le chanteur et compositeur américain Nick Jonas, car il est prêt à accueillir les prochains Billboard Music Awards et à séduire ses fans lors de sa tournée musicale tant attendue en août.

Nick Jonas qui regarde actuellement ‘La voixLe trophée gagnant alors que l’émission de téléréalité débute sa demi-finale, accueillera cette année les Billboard Music Awards le 23 mai. Parlant de la même chose à Variety, le joueur de 28 ans a exprimé son enthousiasme en disant qu’il a toujours été un grand fan de la série.

« Ce que j’aime le plus dans les BBMA, c’est qu’ils sont vraiment centrés sur l’artiste et que cela ressemble à une grande célébration de l’année passée dans la musique », a déclaré Nick.

Le ‘Ventouse‘chanteur, qui a récemment accueilli’Saturday Night Live‘et a annoncé les nominés aux Oscars de cette année avec sa femme et l’acteur Priyanka Chopra Jonas, a déclaré qu’il bouclait la boucle en accueillant les BBMA.

« Quand ils m’ont demandé d’animer cette émission, j’étais ravi. J’avais l’impression que c’était un peu comme terminer ma relation avec l’émission », a déclaré Nick.

Il a en outre mentionné les artistes de cette année pour les BBMA et a ajouté qu’il était ravi de voir des spectacles de musique en direct et d’être à nouveau autour des gens après plus d’un an d’arrêt de la pandémie.

« Ce sera formidable de voir The Weeknd revenir sur une scène de remise de prix. J’aime toujours le regarder faire son truc et j’aimerais collaborer avec lui un jour », a déclaré Nick tout en mentionnant qu’il était impatient de voir Drake recevoir le prix de l’artiste de la décennie et les superstars de la K-Pop BTS font vibrer la scène.

« J’adore BTS. Je les ai vus vivre ici au Rose Bowl il y a quelques années et j’ai été époustouflé par leur performance », se souvient Nick.

Pendant ce temps, le ‘Le bonheur commence« La star se prépare également pour l’annonce récente »Souviens-toi de ça‘tournée avec les Jonas Brothers. La tournée se déroulera d’août à octobre 2021 et mettra en vedette l’invité spécial Kelsea Ballerini, selon Variety.

Partageant son enthousiasme pour la même chose, il a déclaré que les trois étaient très enthousiastes à l’idée de se remettre devant leurs fans. «Nous avons beaucoup discuté des idées pour la tournée, de la nouvelle musique et du moment de la déployer. Nous avions déjà enregistré beaucoup de choses et en quelque sorte prêtes à l’emploi que nous devions mettre en veilleuse pendant que les choses étaient un peu fou là-bas dans le monde. Mais nous nous sentons très inspirés et excités de revenir là-bas et de faire notre truc », a révélé Nick à Variety.

D’autre part, la star qui a récemment été hospitalisée à la suite d’un grave accident de la route a déclaré qu’il se remettait maintenant de la blessure survenue lors du tournage sur le plateau d’un nouveau spectacle.

« Je me sens très chanceux! Cela aurait pu être bien pire, et en sortir avec juste une côte fracturée et quelques bosses et contusions, c’est bien. J’ai récupéré petit à petit, donc je me sens bien », a déclaré Nick.