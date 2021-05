Nick Jonas révèle qu’il a «en quelque sorte proposé» à Priyanka Chopra quand il l’a rencontrée pour la première fois – Voici ce qu’il a dit | Nouvelles des gens

New Delhi: Le chanteur pop américain Nick Jonas a récemment parlé de sa « sorte de proposition » qu’il avait faite lorsqu’il a rencontré pour la première fois l’actrice de Bollywood et sa femme Priyanka Chopra dans une interview avec un grand magazine masculin. Le jeune homme de 28 ans a rappelé qu’il s’était mis à genoux lorsqu’il a rencontré son amoureuse et lui a demandé où elle avait été toute sa vie.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait proposé à Priyanka la première fois qu’il l’avait rencontrée, il a déclaré à GQ Magazine: « En quelque sorte. C’était une sorte de proposition. Je me suis mis à genoux et j’ai dit: » Où étais-tu toute ma vie? » Mais je n’ai pas dit: «Veux-tu m’épouser?» Cela est venu beaucoup plus tard « .

Dans la même interview, Nick a également révélé ses sentiments d’être considéré comme un sex-symbol. Le musicien a déclaré qu’il se sentait flatté par le label, mais il essaie de ne pas y penser car cela le met gêné.

Il a dit: « Euh, je pense que c’est flatteur, mais l’attirance est une chose tellement nuancée. Je ne le prends pas trop au sérieux. J’apprends juste à en rire et à penser au fait que mes parents lisent probablement certains des commentaires. . Ce n’est pas quelque chose que je porte comme un insigne d’honneur. J’ai tendance à essayer de ne pas y penser, car cela me mettrait un peu gêné. «

Le 12 mars, le chanteur de 28 ans a sorti son album solo Spaceman et a admis aux médias que les chansons qu’il contient sont une sorte de lettres d’amour écrites pour sa femme, qui était loin de lui pendant six semaines l’année dernière, la comblant. engagements de travail.

Les tourtereaux – Nick Jonas et Priyanka Chopra se sont mariés au palais Umaid Bhavan à Jodhpur en 2018.