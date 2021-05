Les demi-finales de « The Voice » sont ici, mais Nick Jonas n’a presque pas réussi.

Un Jonas en sourdine a révélé au début de l’épisode de lundi qu’il avait eu un «déversement sur un vélo» au cours du week-end, ce qui avait entraîné une «nervure fissurée» et «d’autres bosses et contusions».

« Comment te sens-tu mon pote? » a demandé l’hôte Carson Daly.

« Je me sens bien, » répondit Jonas. «J’ai été meilleur mais je vais bien… Je voulais aller de l’avant et dire (ceci) juste au cas où je ne serais pas aussi enthousiaste physiquement que d’habitude.

Bien que Jonas n’ait pas fourni plus de détails sur son accident, il a tenté de le faire à la légère: « Blake (Shelton), s’il vous plaît ne me faites pas trop rire parce que ça fait mal de rire. »

À la manière typique de Shelton, il a accusé Jonas «d’essayer d’obtenir des votes de sympathie».

La semaine dernière sur ‘The Voice’: Kelly Clarkson a une longueur d’avance après l’élimination de la moitié des concurrents

Maintenant, revenons au programme régulier. Les 9 meilleurs concurrents ont tout mis en jeu pour une place convoitée en finale la semaine prochaine. Chaque chanteur a eu deux opportunités avec une performance en solo et en trio des années 1970. Et les enjeux sont plus importants que jamais: seule la moitié des artistes survivront.

« C’est un moment crucial pour tout le monde dans l’émission cette semaine », a déclaré Shelton. « C’est tellement bizarre d’entendre Carson dire que (c’est) déjà les demi-finales. J’ai l’impression que nous ne faisons que commencer. »

Il y avait des larmes, des décors de production époustouflants, des histoires émouvantes et, bien sûr, des voix stellaires. C’est « The Voice », après tout. Voici ce qui s’est passé:

Légende de l’équipe

John Legend a remporté sa première saison en tant qu’entraîneur en 2019. Mais il est devenu froid depuis. Le gagnant EGOT peut-il ajouter un autre trophée « Voice » à son manteau bondé cette saison?

Victor Solomon

Le natif de l’Illinois, âgé de 22 ans, a emmené tout le monde à l’église avec une interprétation émouvante de la version de Tamela Mann de la chanson gospel «I Can Only Imagine». Il a mérité une ovation debout de tous les entraîneurs, y compris Jonas, «ce qui signifie quelque chose» avec sa blessure, a déclaré Daly.

La chanson signifiait non seulement beaucoup pour Legend et Jonas, qui ont tous deux été élevés dans l’église alors qu’ils étaient enfants, mais cela signifiait le monde pour la mère de Salomon. «À chaque tournée, elle me demande si c’est une chanson gospel», a expliqué Solomon avant de jouer.

Clarkson a qualifié la performance de Solomon de «si inspirante». Elle a ajouté: « Si jamais vous démarrez une église, veuillez m’envoyer l’emplacement. »

Pia Renee

La native de Chicago, âgée de 37 ans, a dédié son interprétation de Bob Marley et des Wailers « Turn Your Lights Down Low » à sa mère, décédée le jour du Battle Round de l’émission.

Jonas a fait l’éloge de son « Lauryn Hill vibes » après une section rap de sa chanson: « C’est comme regarder un spectacle de remise de prix. » La légende l’a appelée «parfaite».

Équipe Shelton

Le dernier entraîneur original de la compétition de chant NBC est entré dans la saison 20 avec sept victoires sous sa ceinture de cow-boy, le plus de tout entraîneur dans l’histoire de « Voice ». Et il vise son septième titre cette année.

Jordan Matthew Young

Le Texan de 34 ans est retourné à ses racines country sur « Rose Colored Glasses » de John Conlee. Le chanteur country a déclaré que l’interprétation de Young « me rappelle moi-même ».

« Un travail incroyable. Je ne pourrais pas être plus heureux pour vous, » a ajouté Shelton. Clarkson a comparé la fusion de Young du «rock-and-roll et de la country», plus son âme et sa râpe, à Travis Tritt.

Cam Anthony

Le pennsylvanien de 19 ans a interprété une version épurée de Boyz II Men’s « Il est si difficile de dire au revoir à hier ». Les juges ont convenu collectivement qu’Anthony est la vraie affaire, méritant une autre ovation debout.

« Se tenir ici sur scène sans aucun instrument, rien qui vous soutienne, quoi que ce soit pour se cacher derrière. Juste vous et votre voix … cela prend beaucoup de courage, » dit Shelton.

La légende a ajouté qu’Anthony continuait de « faire ces chansons emblématiques et de les assommer du parc ».

Équipe Clarkson

L’ancienne « American Idol » a remporté trois victoires en tant qu’entraîneur et est à la recherche de son quatrième titre. Elle est la mieux placée pour gagner car il lui reste trois chanteurs, le plus grand nombre d’entraîneurs.

Corey Ward

Le natif de Caroline du Sud, âgé de 34 ans, qui a remporté la place de wildcard avec Instant Save la semaine dernière, a canalisé son chagrin causé par une mauvaise rupture dans une interprétation émouvante de « Arcade » de Duncan Laurence.

Clarkson a crié d’excitation à cause de sa performance. Et à un moment rare de l’histoire de « Voice », frenemy Shelton était d’accord avec elle: « Je comprends pourquoi elle hurle la tête là-bas. »

Shelton est allé plus loin en déclarant: « Vous avez une bonne chance de gagner. »

Gihanna Zoë

Le Californien de 17 ans, que Clarkson a surnommé « un bébé musical de Beyoncé et de Pink », a affronté « Reflection » de Christina Aguilera.

Cela s’est avéré être une tâche herculéenne. « Toute personne couvrant Christina Aguilera, bonne chance », a déclaré Clarkson, mais Zoë a « livré » une performance de calibre final.

« Très peu d’artistes de cette émission peuvent faire ce que vous pouvez faire », a déclaré Legend. Clarkson a ajouté: « Vous avez fait un excellent travail. Je ne peux pas croire à votre avantage, je ne peux pas croire à quel point vous êtes techniquement parfait. »

Kenzie Wheeler

Le résident de Floride, âgé de 22 ans, a interprété la chanson préférée de sa «maw-maw»: «He Stopped Loving Her Today» de George Jones.

Clarkson a appelé Wheeler « l’un de mes chanteurs country préférés et il n’a pas d’album, ça en dit long ».

Équipe Jonas

Le membre de Jonas Brothers est revenu à « The Voice » cette saison, en remplacement de Gwen Stefani. Mais ce n’est pas son premier rodéo: il était entraîneur lors de la saison 18. Mais Jonas n’a jamais gagné. Cela peut-il être son année?

Rachel Mac

Le natif du Michigan, âgé de 16 ans, qui est le plus jeune chanteur de la compétition, a donné une interprétation émouvante de « Human » de Christina Perri. L’élève du secondaire a déclaré qu’elle pouvait raconter la chanson de Perri après avoir lutté contre la dépression et l’intimidation.

La légende a qualifié son interprétation de «révélatrice». Clarkson l’a surnommée «puissante». Jonas a applaudi son chanteur avec une standing ovation: « Je suis tellement fier de toi pour avoir creusé profondément … C’est tellement courageux et tu as absolument réussi la performance vocale. »

Dana Monique

Le Texan de 41 ans s’est attaqué à une « chanson jamais chantée à la voix », a annoncé Daly avant d’interpréter « Leave the Door Open » d’Anderson .Paak et de Silk Sonic de Bruno Mars.

Elle a mérité une ovation debout de tous les entraîneurs. « Vous méritez une standing ovation chaque fois que vous venez ici », a déclaré Legend. Jonas a ajouté: « Une star est née ce soir. »

Trios

Cam Anthony, Corey Ward et Kenzie Wheeler se sont associés pour « Fooled Around and Fell in Love » d’Elvin Bishop. Dana Monique, Pia Renee et Victor Solomon ont apporté l’âme (et un faux afro) à « Shining Star » de Earth, Wind & Fire. Gihanna Zoë, Rachel Mac et Jordan Matthew Young se sont associés pour une interprétation à bascule de « Go Your Own Way » de Fleetwood Mac.

Et après?

Le sort des chanteurs appartient désormais à l’Amérique. Les finalistes seront révélés lors de l’émission en direct de mardi (8 EDT / PDT) après le vote des téléspectateurs pendant la nuit.

Le champ de 9 sera réduit à 5, avec un seul chanteur de chaque équipe progressant, plus un candidat joker à sauvegarde instantanée.

« The Voice » continue mardi à 8 HNE / PST sur NBC.