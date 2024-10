Nick Jonas quitte la scène pendant le concert des Jonas Brothers après avoir été pointé au laser

Ceci est un SOS

Nick Jonas, 32 ans, a quitté la scène lors du concert des Jonas Brothers à Prague mardi soir après qu’un membre de la foule ait pointé un laser sur lui.

D’après une vidéo en lignele chanteur de « Jealous » a été contraint d’arrêter le spectacle et de quitter la scène en courant à l’O2 Arena de la capitale de la République tchèque.

Bien que ce qui s’est passé dans la vidéo ne soit pas clair, il a été rapporté que « quelqu’un dans le public a pointé un laser sur Nick ».

Nick Jonas a quitté la scène mardi lors du concert des Jonas Brothers à Prague après qu'un laser ait été pointé sur lui.

Nick a été vu en train de quitter la scène et de faire signe à son équipe de sécurité après avoir été ciblé par le laser à l'O2 Arena le 15 octobre.

Les internautes affirment que le concert a été interrompu pendant 10 minutes en raison de la peur.

« La personne a été expulsée de la salle et le spectacle a continué. Je suis heureux que Nick et le reste des meilleurs soient en sécurité », sous-titrait le message.

Dans le clip, le deuxième plus jeune frère a été vu en train de faire un signal de « temps mort » avec ses mains vers sa sécurité alors qu’il se précipitait dans les escaliers et quittait la salle de concert sous les yeux stupéfaits du public.

Après que Nick ait fui les lieux, ses frères Joe, 35 ans, et Kevin, 36 ans, ont également quitté la scène en courant et le spectacle a été interrompu pendant près de 10 minutes, selon plusieurs informations.

Les frères de Nick auraient également quitté la scène, mais tous les trois seraient revenus pour continuer le spectacle une fois la scène balayée.

Nick et ses camarades du groupe ont continué le spectacle avec une interprétation de leur tube « BB Good ».

Une fois la menace potentielle éliminée et la scène balayée, les trois Jonas Brothers sont revenus sur scène et ont interprété leur tube de 2008, « BB Good ». selon un autre compte de fan sur X.

Le représentant de Nick n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Page Six.

Les fans ont inondé les réseaux sociaux pour exprimer leur gratitude pour la sécurité du chanteur après cet incident effrayant.

Les fans ont exprimé leur gratitude pour la sécurité du groupe après l'incident.

Jonas, vu ici avec sa femme Priyanka Chopra, est apparu secoué dans les vidéos partagées sur X.

« C’est en fait tellement effrayant », a écrit une personne sur X, tandis qu’une autre a écrit : « C’est loin d’être drôle. »

« Les gens utilisent des lasers lorsqu’ils visent avec un tireur d’élite, alors je ne sais pas pourquoi quelqu’un pense qu’il réagit de manière excessive. Allez, c’est sa vie », a écrit un autre défenseur à propos de la réaction de Nick en s’enfuyant.

« Oh mon Dieu, je suis tellement content qu’ils soient tous en sécurité », a déclaré un utilisateur d’Instagram. « @nickjonas a géré cette menace laser comme un pro, mais les artistes ne devraient pas avoir à y faire face », a ajouté un autre.

Le porte-parole du chanteur n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Page Six.

Nick, vu ici en juillet 2024, a fait un signe « temps mort » avec ses mains pour faire savoir à son équipe qu'il se sentait en danger.

Ce n’est pas la première fois que les Jonas Brothers doivent faire face à des spectateurs indisciplinés.

En septembre dernier, Nick a réprimandé ses fans pour lui avoir lancé des bracelets lors de leur concert des Jonas Brothers à Sacramento, en Californie.

Ce n’était que l’un des nombreux incidents qui ont amené les artistes à interrompre leurs spectacles en raison de membres perturbateurs du public.

Nick partage une fille avec Chopra.

Il n'est pas la seule célébrité à avoir affaire à des spectateurs indisciplinés.

Bebe Rexha a eu un œil au beurre noir et a eu besoin de points de suture après qu’un fan lui ait lancé un téléphone portable lors de son show à New York l’année dernière. Le spectateur a été rapidement arrêté et accusé de voies de fait.

Un an plus tard, elle a expulsé un fan de son concert en Norvège après que celui-ci ait tenté de lui lancer un objet.

En juin 2023, Harry Styles a été frappé à l’œil par un objet volant lors de son concert à Vienne, et le même mois, Kelsea Ballerini a été frappée au visage par un objet aléatoire qui lui a été lancé alors qu’elle était sur scène à Boise, Idaho.