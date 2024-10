Nick Jonas quitte la scène après que le pointeur laser ait interrompu le spectacle des Jonas Brothers

Un concert des Jonas Brothers à Prague a été brièvement interrompu mardi soir après que Nick Jonas a été visé par un pointeur laser, l’obligeant à quitter la scène en courant.

Images de l’incident en premier est apparu sur les réseaux sociauxoù l’on peut voir Nick Jonas sortir de la scène en plein concert tout en faisant un signe « temps mort » avec ses mains. Un représentant de l’O2 Arena de Prague, où a eu lieu le concert, a confirmé à Variété que le spectacle a été interrompu pendant plusieurs minutes après.

« Nous pouvons confirmer que la prestation des Jonas Brothers a dû être interrompue pendant plusieurs minutes en raison de l’utilisation d’un pointeur laser interdit par la personne », a déclaré le porte-parole de l’O2 Arena Praha. « Le service organisateur a réagi à ce fait. Après quelques minutes, le groupe a continué sa performance.

Les représentants des Jonas Brothers n’ont pas immédiatement répondu à Variété’s demande de commentaires.

La sécurité des artistes sur scène est devenue une question brûlante ces dernières années, les artistes étant soumis à des objets lancés sur scène ou simplement à des demandes étranges du public.

Cette tendance inquiétante a été abordée par Taylor Swift, Harry Styles, Adele, Kelsea Ballerini et bien d’autres. Les craintes se sont encore accrues plus récemment lorsque les spectacles de Swift en août à Vienne, en Autriche, ont été annulés lorsque les responsables gouvernementaux ont découvert la menace d’une attaque terroriste liée à l’Etat islamique.

« L’annulation de nos spectacles à Vienne a été dévastatrice. La raison des annulations m’a rempli d’un nouveau sentiment de peur et d’une énorme culpabilité parce que tant de gens avaient prévu de venir à ces spectacles », a déclaré Swift dans une publication Instagram à l’époque. « Mais j’étais aussi très reconnaissant envers les autorités car grâce à elles, nous avons pleuré des concerts et non des vies. »

Les Jonas Brothers jouent actuellement la partie européenne reprogrammée de la tournée « Five Albums, One Night » du groupe, qui se termine mercredi soir à Cracovie, en Pologne.