Nick Jonas publie d’adorables photos avec sa femme Priyanka Chopra et sa fille Malti Marie

Pour Diwali, Priyanka Chopra et son mari Nick Jonas ont célébré en privé avec leurs proches. Nick a partagé des images des célébrations avec leur petite fille, Malti Marie Chopra Jonas, sur Instagram mercredi (IST). La famille était magnifique dans sa tenue ethnique pour l’occasion; même Malti assortie à sa mère dans une belle tenue traditionnelle.

Sur la première photo, Nick a été vu portant Malti pendant que Priyanka posait avec lui. Dans le second, le couple a été vu en train de participer à des rituels de puja tandis que Malti était assise sur les genoux de l’acteur et tenait la main de son père.

Malti est né de Priyanka et Nick Jonas en janvier de cette année par mère porteuse. Après plus de cent jours à l’USIN, elle a obtenu son congé. Pour s’occuper de l’enfant, la mère de Priyanka, Madhu Chopra, rend fréquemment visite à l’acteur.

Priyanka n’a pas encore révélé le visage de Malti. Elle a partagé ses photos en cachant le visage du bébé avec des emojis. Priyanka et Nick se sont mariés lors d’une cérémonie chrétienne et hindoue au palais Umaid Bhawan de Jodhpur les 1er et 2 décembre 2018. Plus tard, le couple a également organisé deux réceptions à Delhi et à Mumbai.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Priyanka sera vue dans des projets internationaux tels que “It’s All Coming Back To Me” et la série Citadel. Produit par Russo Brothers, Citadel sortira sur OTT sur Prime Video. La prochaine série dramatique de science-fiction est dirigée par Patrick Morgan et met en vedette Richard Madden aux côtés de Priyanka.

À Bollywood, elle jouera avec Alia Bhatt et Katrina Kaif dans Jee Le Zaraa de Farhan Akhtar, qui promet d’être une autre histoire d’amitié suivant la lignée de Dil Chahta Hai et Zindagi Na Milegi Dobara, qui sont tous deux devenus des classiques cultes au fil des ans. années. Jee Le Zaraa serait sur les planchers vers septembre 2022 et sera prêt à sortir à l’été 2023.