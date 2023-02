Nick Jonas-Priyanka Chopra joue avec la neige et pose avec sa fille Malti Marie sur les photos de vacances d’Aspen

Nick Jonas et Priyanka Chopra forment l’un des couples les plus puissants de l’industrie mondiale du divertissement, combinant le pouvoir vedette de Bollywood et d’Hollywood. Et ainsi, chaque publication qu’ils partagent sur leurs réseaux sociaux, en particulier leurs pseudos Instagram, devient virale en quelques minutes.

Tard dans la nuit de mardi (selon l’heure indienne), Nick s’est rendu sur son Instagram et a déposé des photos de leurs récentes vacances enneigées à Aspen, dans le Colorado. Sur les photos, on les voit tous les deux jouer avec la neige et poser avec leur fille Malti Marie Chopra Jonas et s’amuser avec leurs amis. Dans l’un des clics, Nick et Priyanka ont également été vus en train de sourire et de se regarder dans les yeux alors qu’ils étaient allongés sur la neige dans leurs vêtements à la mode.





Ce n’est que récemment que Priyanka a révélé le visage de sa fille pour la première fois sur les réseaux sociaux lorsqu’elle a assisté à un événement à Los Angeles où son mari Nick Jonas et ses frères Kevin Jonas et Joe Jonas ont été présentés avec la star du Hollywood Walk of Fame. A eux trois, ils forment un groupe de pop-rock américain nommé Jonas Brothers. Les adorables photos de Malti de l’événement ont fait exploser Internet et les internautes n’ont pas pu s’empêcher de jaillir sur leur adorable petit enfant.

Pour les non-initiés, le couple a accueilli leur fille en janvier 2022 via une mère porteuse. Récemment, Chopra a révélé pourquoi elle avait opté pour la maternité de substitution lors de sa première séance de couverture de magazine avec sa fille pour le magazine britannique Vogue, comme elle l’a dit : “J’ai eu des complications médicales, c’était une étape nécessaire, et je suis tellement reconnaissante d’avoir été en mesure où je pouvais le faire. Notre mère porteuse était si généreuse, gentille, adorable et drôle, et elle s’est occupée de ce précieux cadeau pour nous pendant six mois.

