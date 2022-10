Nick Jonas poste sa fille à la célébration de Diwali avec Priyanka : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Nick Jonas30 ans, a offert aux fans un régal à l’approche d’Halloween en partageant de rares photos de son adorable fille de 9 mois, Malte! La Jonas Frères le musicien a posté mardi une photo de lui tenant Malti et souriant à côté de sa femme Priyanka Chopra, 40 ans, alors qu’il célébrait Diwali le 24 octobre. Ensuite, il y avait une photo d’eux assis avec Malti avec des points de bindi jaunes sur le front. “Une si belle célébration de Diwali avec mon [heart]», a-t-il légendé le doux instantané. “Joyeux Diwali à tous. Je vous envoie à tous de la joie et de la lumière.

Comme on le voit ci-dessus, l’heureux couple était magnifique en tenue blanche, avec Nick enfilant un sherwani blanc traditionnel et un pantalon blanc, tandis que Priyanka avait l’air festive dans un haut court en brocart doré associé à une jupe lehenga blanche décorée d’accents dorés. Elle portait un châle blanc translucide avec de magnifiques manches cloche sur le haut court. Pendant ce temps, Malti avait l’air aussi adorable que jamais dans une robe blanche assortie aux motifs complexes tissés dans les vêtements de sa mère. Pour préserver son intimité, Nick s’est assuré de placer un cœur rouge sur le visage de Malti dans les deux images.

Priyanka a précédemment publié une photo de Malti lors de son voyage d’anniversaire à Cabo San Lucas, au Mexique, en juillet. Elle a pris un moment pour célébrer les six mois de Malti en l’habillant d’une combinaison blanche avec “6 mois” écrit dessus en lettres dorées et un tutu rose. Priyanka tenait Malti sur la photo alors que Nick se blottissait à côté d’eux et tenait un mini-gâteau portant une note rose indiquant “Happy 6 Months B-Day MM”, en lettres roses. Comme c’est mignon!

Alors que les parents adorés font de la protection de la vie privée de Malti une priorité, ils ont donné ici et là de petites informations sur ce à quoi ressemble la parentalité de leur petit. En mai, peu de temps après la fusillade dévastatrice à l’école d’Uvalde, au Texas, où 19 enfants ont été tués, le hitmaker “Cool” a déclaré qu’il voulait être “aussi présent que possible” pour son petit. “Je pense qu’il s’agit maintenant d’essayer d’être aussi présent que possible et aussi attentionné que possible pour sa famille, mais aussi pour les voyages des autres”, a-t-il noté. “En tant que père, en tant qu’oncle, je ne peux pas ne pas penser aux enfants et à toutes les vies qui ont été perdues… J’espère que le changement se produira et nous en verrons la fin.”

Environ deux semaines auparavant, il s’est arrêté au AUJOURD’HUI spectacle et a déclaré que sa nouvelle vie de père était “magnifique”. Il a poursuivi: “Elle est un cadeau et nous sommes tellement chanceux qu’elle soit de retour à la maison.”

Bien sûr, les fans ont reçu la plus grande mise à jour des fiers parents le jour de la fête des mères, lorsque Malti est rentré de l’unité de soins intensifs néonatals après y avoir passé plus de trois mois. “En cette fête des mères, nous ne pouvons pas nous empêcher de réfléchir à ces derniers mois et aux montagnes russes que nous avons vécues, que nous savons maintenant, que tant de gens ont également vécues. Après plus de 100 jours à l’USIN, notre petite fille est enfin à la maison », a écrit Priyanka dans sa légende sincère à l’époque, qui accompagnait la première photo que les fans ont pu voir de la petite Malti.

“Le parcours de chaque famille est unique et nécessite un certain niveau de foi, et bien que le nôtre ait été quelques mois difficiles, ce qui devient très clair, rétrospectivement, c’est à quel point chaque instant est précieux et parfait”, a-t-elle poursuivi.

Malti est née le 15 janvier via une mère porteuse. Bien que les fans savaient que le couple était ravi de devenir parents, la naissance a été une énorme surprise, car ils n’avaient pas annoncé leur grossesse à l’avance.