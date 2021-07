New Delhi: L’étonnante de Bollywood et star mondiale Priyanka Chopra Jonas a célébré son 39e anniversaire dimanche 18 juillet et a reçu les vœux les plus chaleureux de ses fans et collègues de l’industrie. Cependant, le souhait le plus mignon et le plus adorable pour la star doit être celui de son mari Nick Jonas, qui s’est rendu sur Instagram pour lui souhaiter une photo de retour à ne pas manquer ! Le musicien avait posté une photo de l’actrice vêtue d’un sari rose pâle ainsi qu’une photo d’enfance inédite de la « desi girl ».

Nick a comblé sa petite amie d’amour dans la légende en écrivant : « Joyeux anniversaire mon amour. Tu mérites tout le bonheur du monde. Aujourd’hui et chaque jour. Je t’aime. »

Découvrez son article adoré:

L’actrice s’est mariée à Nick Jonas lors d’une somptueuse fête de mariage qui a eu lieu le 2 décembre 2018 à Jodhpur. Elle s’est mariée à la fois lors d’une cérémonie hindoue traditionnelle et d’un mariage blanc, célébré par le père de Nick.

La star mondiale sera vue dans la série de thrillers d’espionnage « Citadel », la comédie romantique « Text For You » et « Matrix 4 ». Priyanka figurera également dans une comédie de mariage indienne, qu’elle coproduit avec Mindy Kaling.