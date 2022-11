Nick Jonas partage les signes qui ont conduit à son diagnostic de diabète dans une nouvelle vidéo

En l’honneur de la Journée mondiale du diabète, le musicien et acteur Nick Jonas a partagé une vidéo dans laquelle il a expliqué aux fans exactement quels signes ont conduit à un diagnostic de diabète de type 1 à l’âge de 13 ans.

Le chanteur des Jonas Brothers a posté une vidéo TikTok sous-titrée : “Les 4 signes que j’ai montrés avant qu’on me diagnostique un diabète de type 1.”

Dans la vidéo créative qui jouait la chanson “The Eye of the Tiger” en arrière-plan, Jonas a souligné chaque symptôme individuel, y compris la perte de poids, la soif excessive, les mictions fréquentes et l’irritabilité.

Jonas a été franc dans le passé sur son diagnostic et sur la façon dont sa vie a été modifiée par la maladie auto-immune.

Dans une interview avec Body + Soul l’été dernier, Jonas a expliqué comment il gère le diabète, partageant trois conseils qu’il a pour les autres personnes atteintes de la maladie. Il note qu’il est important de “recadrer votre frustration”, “de vous appuyer sur votre système de soutien” et de “vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler”.

“Quand je parle aux jeunes diabétiques, je dis qu’il va y avoir des journées difficiles, mais si vous faites de votre mieux et essayez de bien manger, de faire de l’exercice et de vraiment surveiller de près votre glycémie, cela va vous aider. Il ne s’agit pas de dire : “J’ai un contrôle total sur tout ça”. Parce que vous ne le ferez jamais”, a-t-il déclaré.

Jonas était en tournée avec ses frères alors qu’il était jeune adolescent lorsqu’il a été hospitalisé pour son diabète. “[I] dû suivre un cours approfondi sur ce à quoi ma vie allait ressembler. Il y avait aussi un sentiment de soulagement parce que je savais que quelque chose n’allait pas dans mon corps. Je perdais du poids et j’étais irritable tout le temps – tous les symptômes que je ne connaissais pas étaient des symptômes à ce moment-là. Au fur et à mesure que cela progressait et que je commençais à apprendre à gérer la maladie, il s’agissait davantage de ne pas la laisser me ralentir.”

Jonas est l’une des nombreuses célébrités qui ont récemment utilisé leur plateforme pour éduquer les autres sur les problèmes de santé auxquels ils sont actuellement confrontés.

L’actrice Christina Applegate, atteinte de sclérose en plaques, dit qu’elle a d’abord ignoré les signes indiquant qu’elle pourrait être atteinte de la maladie.

L’acteur Michael J. Fox a été transparent sur sa maladie de Parkinson.