Nick Jonas parle des célébrations du premier anniversaire de Priyanka Chopra et de sa fille Maltie Marie ; confond les internautes sur sa date de naissance [Watch]

Priyanka Chopra et Nick Jonas accueilli leur fille Maltie Marie Chopra Jonas l’année dernière en janvier. C’était l’une des plus grandes nouvelles car il n’y avait aucune idée que les deux tourtereaux attendaient un enfant. Eh bien, c’est parce que Priyanka Chopra et Nick Jonas ont accueilli une petite fille par maternité de substitution. Dans une récente interview à Hollywood, Nick Jonas a révélé célébrer Maltie Marieson premier anniversaire avec style. Cependant, cela a laissé les internautes perplexes.

L’anniversaire de Malti Marie, la fille de Priyanka Chopra et Nick Jonas

Nick Jonas et la fille de Priyanka Chopra Jonas, Maltie Marie, font souvent les gros titres dans Entertainment News. Le tout-petit est né et a grandi à Los Angeles mais a gardé les fans de Desi Girl accrochés. Priyanka et Nick ont ​​à peine partagé des photos de leur fille en ligne et cela est devenu viral en un rien de temps. Et maintenant, une interview de Nick Jonas est devenue virale pour sa déclaration sur la célébration de l’anniversaire de Malti Marie. Le chanteur-compositeur américain a rejoint Kelly Clarkson dans son émission de chat et là, l’animateur lui a demandé quand sa fille avait eu un an. On entend Nick dire qu’elle l’a fait pendant le week-end et qu’ils ont célébré son anniversaire avec style.

Regardez la vidéo de Nick Jonas parlant du premier anniversaire de Malti Marie ici :

La déclaration de Nick Jonas sur la célébration de l’anniversaire de Malti déroute les fans

Nick Jonas et Priyanka Chopra Jonas ont accueilli une petite fille le 15 janvier 2022. Les fans ne savent donc pas si Nick et PC ont célébré l’anniversaire de Malti Maltie une semaine à l’avance ou quoi. Il est discuté dans les commentaires de tous les fans de NickYanka. Vérifiez le ici:

Il semble que Nick ne savait pas quand l’interview était diffusée et qu’il a donc suivi. Les internautes ont également vu une pointe de doute sur le visage de Nick. Nick Jonas et Priyanka Chopra ont eu une romance de rendez-vous et se sont mariés en 2018. Quatre ans plus tard, ils ont accueilli une petite fille née prématurément. Dans une déclaration lorsqu’ils l’ont ramenée à la maison, PC a révélé avoir gardé Malti à l’USIN pendant 100 jours.