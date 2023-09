Nick Jonas montre son soutien à son frère Joe lors du divorce de Sophie Turner – Hollywood Life

Crédit d’image : Larry Marano/Shutterstock

Nick Jonas a donné à son frère Joe Jonas un doux cri sur scène lors de leur concert à Phoenix, en Arizona, au milieu du divorce de son frère aîné Sophie Turner.

« C’est tellement bon d’être de retour dans le lieu de naissance de ma personne préférée au monde entier, Joseph Adam Jonas », a déclaré l’artiste « Jealous », 30 ans, dans une vidéo virale sur Instagram partagée le 7 septembre. , 34 ans, se tenait au milieu de ses frères tandis que leur frère aîné, Kévin Jonas, se tenait à l’extrême gauche de la scène. En réponse au sentiment de Nick, le public a éclaté d’applaudissements et d’acclamations pour le membre du groupe DNCE.

La déclaration de Nick est intervenue juste un jour après que Joe et Sophie, 27 ans, ont rompu leur silence sur leur séparation et leur divorce imminent. L’ancien couple a partagé une déclaration commune sur Instagram le 6 septembre.

« Après quatre merveilleuses années de mariage, nous avons décidé d’un commun accord de mettre fin à notre mariage à l’amiable », indique le communiqué. « Il existe de nombreuses spéculations sur les raisons, mais il s’agit en réalité d’une décision commune, et nous espérons sincèrement que tout le monde pourra respecter nos souhaits de confidentialité pour nous et nos enfants. »

L’ancien de Disney Channel et l’ancien Game of Thrones La star était connue pour ses blagues hilarantes et ses pitreries tout au long de leur relation. Ils se sont rencontrés pour la première fois en 2016 et se sont mariés à Las Vegas en mai 2019. En 2020, Joe et Sophie ont accueilli leur première fille, Willa, suivie de leur deuxième fille en 2022.

Des rumeurs sur les problèmes conjugaux de Joe et Sophie ont tourbillonné en ligne pendant le week-end de la fête du Travail. Un rapport a révélé que Joe avait contacté des avocats spécialisés en divorce à Los Angeles. Cependant, les fans avaient bon espoir après avoir été vu portant son alliance sur une photo Instagram plus tard dans la journée.

Néanmoins, Joe a officiellement demandé le divorce le 5 septembre. Dans sa déclaration, le chanteur de « Cake by the Ocean » a demandé la garde conjointe de ses deux enfants et de Sophie et a déclaré que leur mariage était « irrémédiablement rompu ».

Les fans se sont alors rapidement rendu compte que Joe avait supprimé d’innombrables photos de Sophie de son compte Instagram, alors qu’elle conservait la plupart de leurs photos. Le Se venger L’actrice a partagé une photo d’eux le 14 août lors du concert des Jonas Brothers à New York au Yankee Stadium. Sur l’image, Sophie a été vue en train d’embrasser la main de Joe et elle a sous-titré le message : « Longues, longues nuits à New York ».