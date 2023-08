Nick Jonas met en garde après qu’un fan lui ait jeté un objet pendant un concert en direct: Regardez

On peut voir Nick Jonas avertir les fans après que quelqu’un de la foule lui ait lancé une montre-bracelet.

Les vidéos de fans se conduisant mal avec des idoles deviennent virales tous les jours, il y a quelques jours, une fan jetant un verre à Cardi B lors de son concert en direct est devenue virale. Maintenant, une vidéo d’un fan lançant un objet sur Nick Jonas fait le tour des réseaux sociaux.

Dans le clip, on peut voir Nick Jonas avertir les fans après que quelqu’un de la foule lui ait lancé une montre-bracelet. L’une des pages de fans a partagé la vidéo et a écrit: « S’il vous plaît, arrêtez, les gens ne comprennent pas ou ce qui n’est pas bon, lancez des choses à l’artiste et Nick a dit à plusieurs reprises que s’il vous plaît, ne le faites pas. » Les utilisateurs des médias sociaux ont réagi au clip, l’un d’eux a écrit : « C’est un comportement contraire à l’éthique, irrespectueux et dégoûtant de la part de ces soi-disant fans. Il doit y avoir des mesures strictes pour protéger les célébrités ainsi que contre de tels actes de violence à leur encontre.





Le troisième a dit : « Pourquoi les gens ne comprennent-ils pas qu’il ne faut pas jeter des choses sur les artistes ? Le quatrième a dit: « Les gens qui manquent de manières sont stupides et malades. » Le cinquième a dit : « Pourquoi les gens sont-ils si stupides… »

Sur le plan personnel, Nick Jonas est marié à Priyanka Chopra. Pendant ce temps, sur le front du travail, on verra Priyanka Chopra reprendre son rôle de Nadia dans la prochaine saison du thriller d’espionnage Citadel. L’actrice tourne également actuellement pour son prochain film Chefs d’État avec John Cena et Idris Elba. Selon certaines informations, l’actrice qui jouait auparavant avec Aia Bhatt et Katrina Kaif dans Jee Lee Zara de Farhan Akhtar s’est retirée du film en raison de son emploi du temps chargé qui a déçu les fans.

Priyanka a révélé que lorsqu’elle a remporté le concours Miss Monde à l’âge de 17 ans, Nick, sept ans, l’a regardée à la télévision. Plus tôt, elle a révélé que lorsqu’elle avait remporté le concours Miss Monde à l’âge de 17 ans, Nick, sept ans, l’avait regardée à la télévision. Dans l’interview, elle se souvient : « Quand ma belle-mère m’a raconté cette histoire, j’étais comme ‘je ne sais pas…’. Quand je venais d’avoir 18 ans, j’ai gagné le concours de Miss Monde. C’était à Londres. C’était en novembre et j’ai eu 18 ans en juillet. Un enfant complet et je n’avais aucune idée de ce que je faisais ou de ce que ce monde impliquait, je n’avais pas beaucoup de pratique. Apparemment, ma belle-mère était comme « Je me souviens de t’avoir regardé quand tu as gagné ! » J’étais à Londres, nous sommes en 2000. Ils étaient au Texas. J’étais genre, ‘Il n’y a pas moyen !’ L’un des fans de l’actrice a partagé la vidéo de l’interview.