Priyanka Chopra Jonas et Nick Jonas sont de retour dans une relation à distance après avoir été ensemble pendant des mois au milieu de la pandémie de coronavirus. PeeCee est actuellement à Londres où elle tourne ‘Citadel’ pendant que Nick termine ses engagements professionnels aux États-Unis. Le couple publie souvent des photos les uns avec les autres sur leurs pages de réseaux sociaux pour montrer à quel point ils se manquent. Lundi, Nick a fait de même.

Le chanteur est allé sur sa page Instagram et a partagé une photo de retour avec Priyanka où les deux sont vus perdus dans les yeux l’un de l’autre. Sur la photo, l’acteur est vu dans un look ‘Desi Girl’ portant un sari fleuri bleu avec un chemisier blanc et des bracelets en argent. Tandis que Nick portait un pull blanc et un pantalon noir. Leur chien de compagnie, Gino, est allongé sur le dos sur la photo.

Le chanteur de ‘Spaceman’ a sous-titré la photo comme « Elle. C’est ça. C’est le message. Mon *cœur* me manque (sic). »

Plus tôt lors d’une interaction avec Hindustan Times, lorsque Priyanka a été interrogée sur sa vie conjugale, elle avait déclaré: « Je suis en pause et je me prépare dans la vie après mon mariage. J’ai en quelque sorte pris les choses un peu doucement. Je viens de faire un film . J’ai beaucoup voyagé. Nos deux vies sont tellement occupées que nous avons dû faire un effort pour passer suffisamment de temps ensemble. Mais cette année, il s’agit de reprendre le travail et de me préparer. Je fais des choses incroyables cette année. «

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Priyanka sera prochainement vue dans le quatrième volet de la franchise ‘Matrix’. L’acteur a également un autre film hollywoodien intitulé « Text for You ».