Nick Jonas, le mari de Priyanka Chopra, est-il “gay” ? L’ex petite amie Selena Gomez révèle la vérité

Priyanka Chopra est mariée à l’homme de sa vie Nick Jonas. Leur relation et leur camaraderie sont quelque chose dont leurs fans sont impressionnés et souhaitent en avoir une. Eh bien, avant d’épouser Priyanka Chopra, Nick Jonas était en couple avec la sensation de chant d’Hollywood Selena Gomez. Et dans sa récente interaction, on a demandé à la chanteuse américaine à quel point Nick Jonas était gay, car il est appelé un personnage gay dans Scream Queens and Kingdom et il y a certaines sections de ses fans qui veulent qu’il soit gay dans la vraie vie, a également interrogé l’intervieweur. Selena a donné à l’intervieweur la réaction la plus bizarre et a dit: “Zéro. Je suis sorti avec lui”. La foule a applaudi la jeune fille.

Nick et Selena sont sortis ensemble pendant un an et il est rapporté qu’ils couplent un article et n’étaient pas très sérieux dans leur relation. Leur relation a commencé en 2008 et a duré jusqu’en 2009. La raison de la séparation de Nick et Selena leur est mieux connue. Après sa rupture avec Selena, Nick est tombé amoureux de la fille desi Priyanka Chopra et s’est marié moins d’un an après leur relation. Leur histoire d’amour était le sujet le plus brûlant de la ville de clinquant. Et plus tard, le couple a fait face à de nombreuses critiques en ligne en raison de leur différence d’âge, car PeeCee a 10 ans de plus que Nick.

Nick Jonas est l’un des hommes les plus désirables et il a laissé ses fans le cœur brisé. La relation entre Nick et Priyanka Chopra a été une surprise pour leurs fans et leur mariage a été l’un des mariages les plus célébrés et les plus somptueux. C’était une affaire de trois jours combinée à un mariage chrétien et hindou qui a eu lieu à Jodhpur, Priyanka portait une robe Ralph Lauren et un voile de 75 pieds. Le couple a accueilli leur premier enfant grâce à la maternité de substitution et l’a nommée Maltie Marie Chopra. Priyanka et Nick envoient souvent leurs fans dans un effondrement en partageant leurs photos amoureuses en ligne.