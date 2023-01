Nick Jonas lance un cri mignon à Priyanka Chopra, Malti lors de la cérémonie du Hollywood Walk of Fame

La première apparition publique de Malti Marie, la fille de Priyanka Chopra et Nick Jonas, fait fondre les cœurs sur Internet. La fillette d’un an, dont le visage n’a pas été montré au public par le couple pour des raisons de confidentialité, a fait son apparition à la cérémonie des étoiles du Hollywood Walk of Fame où Nick Jonas, Joe Jonas et Kevin Jonas ont été honorés. Priyanka, Sophie Turner et Danielle Jonas étaient également présentes.

Nick, “jiju” pour tout un pays, a crié Priyanka et Malti lors de son discours. Il a remercié Priyanka d’être le calme dans le fou et le rocher dans la tempête, et a également dit à quel point il aimait être marié avec elle et être un parent avec elle. La petite blague de Nick à Malti pendant le discours a également volé des cœurs.

“Malti Marie, salut bébé”, a déclaré Nick. “J’ai hâte de revenir ici avec toi dans quinze ans et de t’embarrasser devant tous tes amis.” Desis est certainement fier de l’avoir choisi pour être le “jiju” de tout le monde.

Oh mon Dieu, tout à ce sujet est aaaaahhhh “ma belle femme” comme il l’appelle TOUJOURS comme ça… “Salut, bébé” à Malti, et le rire de Kevin à la fin, c’est parfait — Noella Muñoz (@munoznoella) 31 janvier 2023

“… Et j’adore être marié avec toi. C’est le plus beau des cadeaux. Et j’adore être parent avec toi…” NICHOLAS TO PRI, WHATTTTTT https://t.co/g5ZryhfTyx— Noella Muñoz (@munoznoella) 31 janvier 2023

Priyanka a également partagé des photos de l’événement sans Malti et a couvert d’amour les Jonas Brothers après la cérémonie marquante du Walk of Fame. “Tellement fière de toi mon amour ! Félicitations @jonasbrothers”, a-t-elle écrit. Nick a laissé tomber un emoji en forme de cœur dans la section des commentaires.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici