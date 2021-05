Nick Jonas inclut-il ses propres chansons dans sa liste de lecture «Faire l’amour»? Le mari-chanteur de Priyanka Chopra révèle

Priyanka Chopra Jonas et Nick Jonas sont présentés comme l’un des couples les plus chauds et les plus mignons du showbiz. Le couple est marié depuis plus de deux ans maintenant et jongle bien entre leur vie personnelle et professionnelle. Récemment, Nick a fait la couverture du magazine britannique GQ dans lequel il a longuement parlé de Priyanka, de ses critiques sur ses chansons, de sa proposition et plus encore.

Interrogé sur sa proposition à Priyanka la première fois qu’il l’a rencontrée, Nick a déclaré au magazine: « C’était une sorte de proposition. Je me suis mis à genoux et j’ai dit: » Où étais-tu toute ma vie? » Mais je n’ai pas dit: «Veux-tu m’épouser?» Cela est venu beaucoup plus tard. «

Jonas a également révélé que les opinions de PeeCee sur son travail lui importaient beaucoup. Le ‘AstronauteLa chanteuse a ajouté: « C’est la première personne pour qui je joue. Son apport et ses opinions comptent beaucoup pour moi, surtout quand c’est quelque chose de si directement lié à notre expérience et à notre relation. Elle a adoré, ce qui était génial. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il sortait une chanson de son album si Priyanka ne l’aimait pas, Nick a révélé: « C’est important d’avoir ce dialogue naturel. S’il y avait quelque chose sur lequel elle travaillait et que je ne pensais pas cent ce que cela pourrait être, et vice versa, nous partagerions cela les uns avec les autres par amour et par respect les uns pour les autres. «

Nick a également plaisanté « n’inclurait pas ma propre musique sur cette liste de lecture », interrogé sur sa liste de lecture d’amour.