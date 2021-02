Nick Jonas héberge SNL, chante des documents sur le meurtre et la culture sexuelle

Nick Jonas renvoyé à Saturday Night Live, tirant une double tâche cette fois non seulement en tant qu’invité musical, mais en tant qu’hôte, pour la première fois.

Pendant son monologue, son frère Kevin Jonas fait une apparition pour poser une question sur laquelle beaucoup se sont posés: leur groupe est-il le Jonas Brothers encore ensemble? Nick sort un nouvel album, Astronaute, le mois prochain. Bien qu’il ait déjà abandonné la musique solo, c’est son premier projet indépendant depuis le groupe, composé de lui, Kevin et son frère. Joe Jonas, réuni en groupe en 2019 après cinq ans.

« Honnêtement, je suis tellement excité d’être ici, et aussi, je dois demander: Sommes-nous bons? » Dit Kevin. « Parce que je vois que tu fais beaucoup de trucs en solo. Sommes-nous toujours un groupe? »

Nick a répondu: « Bien sûr. »

« Tu es sûr? Parce que je viens d’acheter une maison, » dit Kevin, à quoi Nick a répondu: « Le groupe est toujours ensemble, je le promets. »

Après avoir remis les pendules à l’heure des Jonas Brothers – qui ont joué sur SNL juste après leur réunion de 2019, Nick a continué à chanter « Drink With Me » de Les misérables avec d’autres membres de la distribution. En 2003, alors qu’elle grandissait dans le New Jersey, la star a fait ses débuts à Broadway dans la série, jouant le gamin Gavroche. Il a également joué Marius dans une émission télévisée 25e anniversaire des Mis spécial qui a été tourné à Londres.

Pendant SNL, il a joué dans quelques sketches et interprété deux nouveaux morceaux – « This Is Heaven » et « Spaceman », de son prochain album du même nom.