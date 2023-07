Nick Jonas laisse tomber une photo romantique avec Priyanka Chopra pour souhaiter à l’actrice son anniversaire.

Priyanka Chopra Jonas a célébré son 41e anniversaire hier (18 juillet). De nombreuses célébrités de Bollywood, dont sa sœur Parineeti Chopra, lui ont souhaité sur les réseaux sociaux. Son mari, le chanteur Nick Jonas, s’est également rendu sur son Instagram et lui a souhaité son « amour ».

Mardi, Nick Jonas s’est rendu sur son Instagram et a partagé une photo romantique assis sur un yacht avec Priyanka Chopra. L’actrice a été vue vêtue d’une robe dos nu noire et blanche tandis que Nick portait un t-shirt bleu à manches coupées et un pantalon marron. Le duo a opté pour des lunettes de soleil noires pour compléter leur look.

Sur la photo, on pouvait voir Nick Jonas tenant sa femme, l’actrice Priyanka Chopra, près de sa taille. Il a sous-titré le post, « J’adore te célébrer, joyeux anniversaire mon amour » et a ajouté un cœur rouge.

Les internautes ont été hypnotisés en voyant la jolie photo du couple. L’un des commentaires disait: « Ce sont des objectifs de couple ». Un autre a écrit, « power couple ». Un autre commentaire disait: « il élève nos normes. » Un autre fan a commenté: « Vous êtes si mignons ensemble. »

De Kareena Kapoor à Parineeti Chopra, de nombreuses stars de Bollywood ont écrit un souhait d’anniversaire pour l’actrice sur les réseaux sociaux. Parineeti a partagé une photo inédite de l’actrice de ses fiançailles dans laquelle Priyanka peut être vue en train de réparer les cheveux de sa sœur et de la remercier pour « tout ». Partageant la photo sur sa story Instagram, l’actrice a écrit : « Joyeux anniversaire Mimi Didi… merci pour tout ce que tu fais ! Je t’aime. »

Pendant ce temps, sur le front du travail, on verra Priyanka Chopra reprendre son rôle de Nadia dans la prochaine saison du thriller d’espionnage Citadel. L’actrice tourne également actuellement pour son prochain film Chefs d’État avec John Cena et Idris Elba. Selon certaines informations, l’actrice qui jouait auparavant avec Aia Bhatt et Katrina Kaif dans Jee Lee Zara de Farhan Akhtar s’est retirée du film en raison de son emploi du temps chargé qui a déçu les fans.

