Notre fille desi de Bollywood, alias Priyanka Chopra, a fêté son 41e anniversaire le 18 juillet. Non seulement elle a laissé une marque sur le public avec ses performances stellaires dans les films hindis, mais la star autodidacte a également fait son chemin à Hollywood. Priyanka vit maintenant sa vie de rêve avec son mari-chanteur Nick Jonas et sa fille Malti Marie Jonas à Los Angeles. Le jour spécial de PeeCee, de nombreuses célébrités de la fraternité du cinéma l’ont comblée de souhaits. Mais c’est le vœu d’anniversaire romantique de son mari Nick Jonas pour sa dulcinée qui a volé la vedette.

Le souhait d’anniversaire de Nick Jonas pour Priyanka Chopra

En postant une jolie photo avec Priyanka Chopra sur Instagram, Nick Jonas a écrit : « J’adore te célébrer. Joyeux anniversaire mon amour. » La photo semblait être un extrait d’une de leurs vacances romantiques. Il a capturé les tourtereaux prenant une pose molle sur un bateau de croisière. Priyanka était magnifique, vêtue d’une robe à bretelles imprimée en noir et blanc avec un décolleté plongeant. Ses cheveux étaient laissés ouverts. Nick, quant à lui, a enfilé un gilet bleu, enroulant ses bras autour de l’actrice de Citadel. Tous deux arboraient des lunettes de soleil élégantes.

Les fans réagissent

Les fans n’ont pas tardé à déposer leurs souhaits d’anniversaire pour Priyanka Chopra dans les commentaires. D’autres ont simplement jailli sur le couple. « Le meilleur ! Le joyau de juillet » a noté un internaute. « Cuties » a plaisanté un autre. Citant la légende de Nick Jonas, un internaute ému a écrit : « Nick Jonas est littéralement les objectifs de son mari. « J’adore te célébrer », ses actes de service et son jeu d’affirmation sont si forts. »

Priyanka Chopra et Nick Jonas

Priyanka Chopra et Nick Jonas se sont mariés le 1er décembre 2018. Le couple a eu un mariage chrétien, suivi d’un mariage hindou. Ils ont accueilli leur fille, Malti Marie Jonas, quatre ans plus tard, via la maternité de substitution le 22 janvier 2022. Bien qu’ils aient été trollés pour leur écart d’âge de 11 ans, Priyanka et Nick se sont bien comportés, menant une vie conjugale heureuse.

Projets à venir de Priyanka Chopra

Les prochains projets hollywoodiens de Priyanka Chopra incluent la deuxième saison du thriller d’action d’espionnage Citadel. Elle a également été engagée pour une comédie d’action à venir, intitulée Heads Of State, mettant en vedette John Cena et Idris Alba dans des rôles cruciaux. Cependant, le tournage de la même chose a été interrompu pour le moment en raison de la grève en cours de la Screen Actors Guild (SAG) à Hollywood.