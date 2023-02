Nick Jonas fait une apparition hilarante dans le film “Love Again” de Priyanka Chopra Mopays.com

de Priyanka Chopra le personnage, Mira Rey, cherche une seconde chance à l’amour dans sa nouvelle comédie romantique Aime encore une foismais ce n’est pas avec un vrai mari Nick Jonas. Nick fait une apparition hilarante en tant qu’intérêt amoureux potentiel dans la première bande-annonce, qui est sortie le jour de la Saint-Valentin. À l’arrière d’un taxi, Mira dit au personnage de Nick qu’ils devraient ralentir.

Plus de nouvelles de Priyanka Chopra:

Nick suit un peu ses conseils aussi littéralement. Il essaie de l’embrasser au ralenti. Awkward ne commence même pas à décrire la situation. Heureusement, dans la vraie vie, Priyanka et Nick sont très heureux et amoureux. Ils ont accueilli une fille, Malte Marieen 2022.

Tout en pleurant la perte de son fiancé, Mira commence à envoyer une série de SMS romantiques à son ancien numéro de téléphone portable. Son numéro a été réaffecté au téléphone professionnel d’un journaliste. Le journaliste, Rob, est joué par Outlander Sam Heughan.

Au cours du film, Rob commence à tomber amoureux de Mira, quelqu’un qu’il n’a jamais rencontré auparavant. Il essaie de comprendre comment rencontrer Mira en personne avec un peu d’aide de Céline Dionqu’il profile au travail.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Rob et Mira se rencontrent à l’opéra, mais il ne lui dit pas comment il la connaît au début. Ils commencent à passer plus de temps ensemble et leur histoire d’amour se déroule. “L’amour a un plan pour chacun d’entre nous”, dit Céline.

La bande-annonce se termine avec Celina appelant Mira au téléphone. Lorsque Céline dit à Mira qu’elle est la vraie Céline Dion, Mira ne la croit pas. Ce n’est que lorsque Céline montre ces voix uniques que Mira se rend compte qu’elle parle en fait avec la superstar mondiale.

Lien connexe En rapport: The Rock, Kevin Hart et d’autres stars avec des marques de tequila

Pendant le tournage du film, des protocoles COVID stricts étaient en place. Cependant, Sam et Priyanka se sont rencontrés “en secret” pour mieux se connaître. “Nous pensions qu’il était important d’avoir la chimie et une relation, alors nous l’avons fait. Nous avons tous traîné », a déclaré Sam PERSONNES. «Nous avons eu un certain nombre de fêtes ou de dîners chez elle, ce qui était tellement fantastique. C’est une hôte formidable et, honnêtement, elle a une famille merveilleuse.”

Aime encore une fois mettra en vedette plusieurs nouvelles chansons de Céline. Le film sortira en salles le 12 mai 2023.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.