Nick Jonas fait le point sur sa fille Malti après avoir passé plus de 100 jours à l’USIN

Nick Jonas a récemment expliqué comment sa fille Malti Marie, qu’il partage avec sa femme et actrice Priyanka Chopra Jonas, se porte après avoir passé plus de 100 jours en soins intensifs néonatals après sa naissance.

Lors des championnats de golf de l’ACC, Jonas a expliqué à Entertainment Tonight à quel point il aime être père et n’a pas pu s’empêcher de s’extasier sur sa fille de 6 mois.

“Cela change certainement la vie”, a déclaré Jonas. “[Malti] est incroyable. Cela me procure beaucoup de joie.”

Il a poursuivi en expliquant que bien que Malti ait eu des premiers mois difficiles, tout cela est derrière eux pour le moment et “tout va bien”.

Le couple s’est surtout abstenu de publier des images de leur fille sur leurs comptes de médias sociaux, mais la publication occasionnelle peut être trouvée sur le compte de Chopra. Plus récemment, Chopra a posté une photo avec son amie Tamanna Dutt et leurs bébés, mais le visage de Malti est recouvert d’un emoji au cœur blanc.

Leur fille est née par mère porteuse le 15 janvier, mais le couple n’a annoncé publiquement sa naissance que le 8 mai, date à laquelle elle a été libérée de l’USIN. Dans leur annonce, ils ont remercié tous les médecins et infirmières qui ont aidé à faire en sorte que leur fille reste en bonne santé et ont déclaré qu’ils avaient appris à ne rien tenir pour acquis.

“Après plus de 100 jours à l’USIN, notre petite fille est enfin à la maison”, avait déclaré le couple à l’époque. “Le parcours de chaque famille est unique et nécessite un certain niveau de foi, et bien que le nôtre ait été quelques mois difficiles, ce qui est devenu très clair, rétrospectivement, c’est à quel point chaque instant est précieux et parfait. Nous sommes ravis que notre petite fille soit enfin à la maison. .”

Nick était le dernier de ses frères à devenir parent. Kevin Jonas a deux filles, Alena, 8 ans, et Valentina, 5 ans, avec sa femme Danielle Jonas, et Joe Jonas a une fille, Willa, 1 ans, et un autre enfant en route, avec sa femme, l’actrice de “Game of Thrones” Sophie Tourneur.