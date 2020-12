Nick Jonas et Priyanka Chopra, un couple marié génétiquement béni, ont été arrêtés à Londres pour une promenade romantique.

Le musicien Nick et l’actrice Priyanka ont célébré aujourd’hui deux ans de vie conjugale, à la suite de leurs trois célébrations de mariage en décembre 2018.

Et ils ont coupé des silhouettes décontractées mais non moins élégantes alors qu’ils se réchauffaient contre le froid britannique, loin du climat ensoleillé de Los Angeles.

Nick a opté pour un ensemble entièrement noir composé d’un sweat à capuche, d’un jean et d’une casquette de baseball.

Priyanka a opté pour une ambiance similaire, mais a drapé un manteau gris sur son sweat à capuche et a caché ses mèches corbeau attachées sous un bonnet.







(Image: Instagram)



Les deux ont partagé des hommages touchants plus tôt dans la journée.

Priyanka a posté un cliché de leur promenade et a écrit: « Joyeux anniversaire de 2 ans à l’amour de ma vie. Toujours à mes côtés. Ma force. Ma faiblesse. Mon tout. Je t’aime @nickjonas. »

Nick romantique, quant à lui, a partagé un cliché du jour de leur mariage, l’heureux couple flanqué de garçons d’honneur et de demoiselles d’honneur.

« Deux ans marié à la femme la plus merveilleuse, la plus inspirante et la plus belle », a-t-il jailli, « Joyeux anniversaire @priyankachopra je t’aime. »

Il a eu du mal à passer à l’hommage de l’anniversaire de l’année dernière, dans lequel il a écrit: «Il y a un an aujourd’hui, nous disions pour toujours… eh bien, pour toujours, ce n’est pas assez long.

« Je t’aime de tout mon coeur @priyankachopra joyeux anniversaire. »

Nick a récemment parlé de la naissance de sa nièce Willa, que le frère Joe a accueillie en juillet avec sa femme Sophie Turner.







(Image: Getty Images)











Le fier oncle a déclaré à ET Online: « Je l’ai rencontrée. C’est, vous savez, le truc de Joe et Sophie dont il faut parler ou non, mais elle est la meilleure. »

Et Nick espère que toute la famille pourra se réunir peu de temps après que la pandémie les ait séparés.

Il a ajouté: «Je souhaite que nous puissions tous être ensemble, mais c’est le souhait et le rêve de tant de familles en ce moment.

«Mais oui, je suis reconnaissant à tout le monde d’être en bonne santé et heureux.

« Nous avons tous été très chanceux, mais nous attendons avec impatience un moment où la vie retrouvera, espérons-le, une sorte de version normale et nous pourrons passer plus de temps ensemble. »