Nick Jonas et Priyanka Chopra habillent leur fille Malti en 1er Fascinator – Hollywood Life

Priyanka Chopra40 et Nick Jonas30 ans, ont passé un moment privilégié avec leur fille Malte, 1, avant de se rendre au Royal Ascot. Priyanka a partagé une photo sur ses histoires Instagram le 24 juin de sa petite fille obtenant son premier fascinateur, qui est un casque formel. Dans l’instantané, Priyanka tenait Malti dans ses bras, tandis que Nick plaçait le fascinateur blanc sur la tête de sa fille. Les parents de Malti l’ont habillée d’une chemise blanche et d’un short avec des sandales couvertes de fleurs. Malti est une mignonne!

Priyanka et Nick se sont également habillés pour le Royal Ascot, qui se déroule du 20 au 24 juin au Royaume-Uni. Priyanka portait un châle de couleur crème avec une paire de boucles d’oreilles en or. Le Citadelle la star a relevé ses cheveux en un chignon soigné. Nick portait une chemise boutonnée blanche à manches courtes et un pantalon beige. Le Jonas Frères La chanteuse était intensément concentrée sur la pose du casque sur Malti, tandis que Priyanka leur souriait. « Premier fascinateur. Prêt pour Ascot MM ? Priyanka a écrit à côté de la photo, marquant Nick.

Priyanka et Nick ont ​​passé beaucoup de temps de qualité avec Malti, qui est née prématurément le 15 janvier 2022 et a passé 100 jours à l’hôpital. Le couple a amené Malti lors de son premier voyage dans le pays d’origine de Priyanka, l’Inde, en mars. Ils ont été vus avec Malti à leur arrivée à l’aéroport de Mumbai. Malti a également fait ses débuts publics en janvier, lorsque les Jonas Brothers ont reçu leur étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Elle a adorablement regardé le moment marquant avec ses cousins Valentina et Alena Jonas tandis que Nick et ses frères ont été honorés.

Priyanka et Nick sont plus amoureux que jamais depuis qu’ils ont accueilli leur fille. En fait, avant la fête des pères, Nick a révélé qu’il prévoyait de célébrer Priyanka lors de sa journée spéciale, pour honorer sa femme d’avoir changé sa vie. « En tant que pères, nous ne serions pas où nous en sommes en tant que pères sans des femmes incroyables pour réaliser ce rêve. Et je suis tellement reconnaissant de partager ce voyage avec ma femme, qui est juste une patronne absolue et une mère incroyable », a déclaré Nick. PERSONNES le 8 juin.

Le Quantico l’actrice et le chanteur de « Sucker » ne sont sortis ensemble que deux mois avant de se fiancer en juillet 2018. Ils se sont mariés en décembre 2018 et ont accueilli Malti par maternité de substitution en janvier 2022. Le couple adore être parents et est ravi de voir leur fille frapper plus excitant jalons de la vie.

