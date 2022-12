Nick Jonas et Priyanka Chopra emmènent leur fille Malti à l’aquarium : photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Nick Jonas30 et Priyanka Chopra40 ans, a plongé dans la mer lors d’un récent voyage d’aquarium avec leur précieuse fille de 11 mois, Malte! La Le ciel est rose L’actrice a partagé une photo de son rendez-vous familial sur Instagram le vendredi 16 décembre. Le doux instantané montrait Malti (avec un emoji de cœur blanc sur son visage pour protéger sa vie privée) tenue par son père alors qu’elle et sa mère se regardaient avec amour autre. Une méduse nageait en arrière-plan.

Nick était emmitouflé dans un ensemble noir tandis que Priyanka portait un pull en tricot blanc et un bonnet assorti. Les deux fiers parents portaient des masques faciaux. Malti avait l’air confortable dans un pull marron. “Famille … #aquarium #familyday #love”, Priyanka a légendé le souvenir.

Le mois dernier, Priyanka a partagé une adorable photo de famille sur Instagram peu de temps après son retour d’un voyage d’affaires en Inde. L’image montrait Priyanka allongée sur un tapis blanc cassé et tenant le bébé Malti, vêtu d’une combinaison blanche, au-dessus de son visage. Nick s’est allongé sur le côté et a souri à sa famille dans un ensemble marron. Voilà un moment parfait pour une photo !

Bien que Nick et Priyanka soient assez discrets sur leur vie personnelle, ils ont donné quelques informations sur leur vie de parents. En mai, le hitmaker « Jealous » a déclaré Kelly Clarkson qu’il adore être papa et que son petit est « le meilleur ! Il a poursuivi: «Ce fut juste une saison magique de notre vie et aussi assez sauvage. Mais c’est une bénédiction de l’avoir à la maison. C’était merveilleux.

Comme les fans le savent, Malti a été discrètement accueillie dans le monde en janvier via une mère porteuse. Elle est née dans un hôpital de la région de San Diego. Malheureusement, elle n’a pas pu rentrer à la maison tout de suite, car elle a passé plus de trois mois à l’USIN. Heureusement, elle a rejoint ses parents juste à temps pour la fête des mères.

“En cette fête des mères, nous ne pouvons pas nous empêcher de réfléchir à ces derniers mois et aux montagnes russes que nous avons vécues, que nous savons maintenant, que tant de gens ont également vécues”, a commencé Nick dans un message sentimental sur la fête des mères cette année. «Après plus de 100 jours à l’USIN, notre petite fille est enfin à la maison. Le parcours de chaque famille est unique et nécessite un certain niveau de foi, et bien que le nôtre ait été quelques mois difficiles, ce qui devient très clair, rétrospectivement, c’est à quel point chaque instant est précieux et parfait.

“Nous sommes ravis que notre petite fille soit enfin à la maison”, a-t-il poursuivi après avoir remercié le personnel médical des hôpitaux Rady Children’s La Jolla et Cedar Sinai. “Notre prochain chapitre commence maintenant, et notre bébé est vraiment un dur à cuire. Allons-y M! Maman et papa t’aiment.”

Priyanka a partagé un message similaire de gratitude et l’a terminé en félicitant toutes les mères pour leur travail acharné et son mari pour son soutien si solide. “Bonne fête des mères à toutes les mères et gardiennes dans ma vie et là-bas. Vous donnez l’impression que c’est si facile. Merci », a-t-elle gentiment écrit. « Aussi… il n’y a personne avec qui je préfère faire ça que toi. Merci d’avoir fait de moi une maman @nickjonas je t’aime.

