Nick Jonas et Priyanka Chopra auraient prévu d’avoir plus d’enfants – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Willy Sanjuan/Invision/AP/Shutterstock

Nick Jonas29, et Priyanka Chopra, 40 ans, sont peut-être parents d’un enfant en ce moment, mais ils espèrent que cela changera à l’avenir. La chanteuse et actrice, qui a accueilli leur premier enfant, une fille Malte, via une mère porteuse le 15 janvier, ont déjà “discuté d’avoir plus d’enfants”, selon plusieurs sources. “Ils ont toujours su qu’ils en voulaient plus d’un parce qu’avoir une grande famille proche est la chose la plus importante pour eux deux”, a déclaré EXCLUSIVEMENT une source. HollywoodLa Vie.

Plus à propos Nick Jonas

“C’est tout ce qu’ils ont jamais connu, et leurs frères et sœurs sont l’une des parties les plus importantes de leur vie, c’est donc quelque chose qu’ils veulent vraiment pour Malti”, a poursuivi la source. «Ils ne sont pas encore prêts à en accueillir un autre, mais quand ils le feront, ils utiliseront une mère porteuse comme ils l’ont fait la dernière fois. Ce n’est pas une question de si, c’est seulement une question de quand. »

En plus de vouloir plus d’enfants, Nick veut aussi apparemment qu’ils aient “un âge proche” et qu’ils puissent créer des liens avec les enfants de ses frères aînés. “Nick en a parlé avec ses frères et non seulement Nick veut que ses enfants soient proches en âge, mais il veut aussi que ses enfants soient proches en âge de ses frères, Kévin Jonas et Joe Jonas‘ enfants », a partagé EXCLUSIVEMENT un deuxième initié. “Avoir des cousins ​​​​est si important pour eux et ils adorent la façon dont le lien entre leurs enfants est naturel.” Kevin, 34 ans, a deux enfants, dont Aléna8 et Valentina5 ans, et Joe a également deux enfants, dont Willa2 ans et une fille nouveau-née.

“Nick, Kevin et Joe veulent que leurs enfants considèrent leurs cousins ​​comme des frères et sœurs”, a ajouté l’initié. “Les parents des garçons, bien sûr, les poussent tous à avoir autant d’enfants que possible. Plus il y a de Jonases bonus, mieux c’est.

Nick et Priyanka ont accueilli leur premier enfant après avoir dit “oui” en 2018. Bien qu’ils aient été assez privés de leur nouvel ajout, ils ont partagé une photo d’elle avec son visage couvert d’un emoji, dans une photo de famille prise le jour où elle a eu six mois. Il s’est également avéré que c’était la propre fête d’anniversaire de Priyanka et elle a sous-titré la photo avec un doux message sur la journée spéciale.

Lien connexe Lié: The Rock, Kevin Hart et d’autres stars avec des marques de tequila

“Tellement reconnaissante et reconnaissante d’être entourée de tant d’amour et de pouvoir passer du temps avec mes proches. (Même si beaucoup d’entre eux sont venus de très loin)”, a-t-elle écrit dans la légende. “Les célébrations les plus incroyables, planifiées et exécutées à la perfection par mon @nickjonas. Les mots ne suffisent pas pour vous remercier pour l’anniversaire le plus mémorable… vous savez vraiment comment aimer bébé. Je suis une fille chanceuse.