Nick Jonas est allé en thérapie après une mauvaise performance de spectacle de musique country

Nick Jonas réfléchit à une performance qui a mal tourné.

Lors d’une récente apparition sur le podcast « Armchair Expert with Dax Shepard », Jonas a partagé que sa performance avec Kelsea Ballerini aux ACM Awards 2016 était son « pire moment » sur scène.

Il a rejoint la star de la musique country pour chanter son interprétation de « Peter Pan » lors de la cérémonie de remise des prix.

« Puis il y a eu une autre fois lors d’une débâcle de solo de guitare vraiment tragique qui s’est produite à la télévision en direct », a déclaré Jonas. « Rétrospectivement, je peux en quelque sorte rire de la taille que je pensais que c’était. Mais il a voyagé plus que je ne l’aurais souhaité, et cela m’a poussé à suivre une thérapie. »

JONAS BROTHERS SUR WALK OF FAME STAR, JOKE SUR LEURS ENFANTS SUIVANT LES PAS: « QUI PAYE POUR LA THÉRAPIE? »

Au moment du solo de guitare de Jonas, il a dit qu’il était devenu « complètement vide » après avoir frappé « une fausse note ».

« Kelsea et moi avons eu quelques performances ensemble, et celle-ci en était une. Je suis sorti pour mon truc, je l’ai répété un million de fois, je me sens vraiment confiant à ce sujet, je n’y pense même pas vraiment comme si c’était une chose ça va être problématique », se souvient Jonas. « J’ai commencé, c’était bien et alors que je marchais vers elle, je suis devenu complètement vide, et j’ai frappé une mauvaise note et je me suis évanoui en gros et j’ai constaté que c’était faux, et je ne pouvais pas m’arrêter. »

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

Jonas a poursuivi: « Jusqu’à ce jour et quelques heures après l’avoir déballé, je ne peux pas vraiment comprendre exactement ce qui s’est passé, mais j’ai été précipité dans une voiture et précipité dans un avion juste après et j’ai regardé mon manager et j’ai dit: » Je pense que c’était mauvais. J’étais un peu sous le choc. Comme si c’était un moment vraiment traumatisant qui a façonné la pression que je me suis imposée pour être parfaite et toujours en forme.

Jonas a rejoint Ballerini pour la performance trois ans après la rupture des Jonas Brothers en 2013. Le groupe s’est depuis réuni et devrait partir en tournée plus tard cet été.

Bien que Nick ait appris à ne pas se mettre trop de pression lorsque les choses tournent mal lors d’une performance en direct, il a déclaré à l’époque que c’était son « pire moment ».

Lors de l’apparition du podcast, l’aîné Jonas Brother – Kevin – a partagé comment une performance en direct l’affecte.

« Je pense que chaque fois que la télévision en direct se produit, c’est la seule fois où je suis un peu nerveux », a déclaré Kevin, ce que Nick et Joe Jonas ont accepté.

Nick a ajouté: « Vous avez déjà ces moments, où vous êtes dans un décor, et cela pourrait être celui-ci ou sur scène devant des gens ou devant la caméra, et vous vous dites: » Je pourrais faire quelque chose de fou en ce moment et gâcher ma vie. Mais c’est le genre de chose qui me vient à l’esprit pour, comme, ‘SNL’ par exemple. Je me dis, ‘Je peux casser le personnage et dire quelque chose de fou’… pas que je le ferais jamais. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Après le spectacle des Academy of Country Music Awards 2016, Ballerini a parlé de sa performance avec Jonas et n’a pas été dérangée par son erreur sur scène.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« C’était génial », avait-elle déclaré au magazine People à l’époque. « C’était ma première performance à une cérémonie de remise de prix pour grands enfants, et j’étais tellement excitée de faire » Peter Pan « . C’est ma chanson préférée que j’ai pu sortir jusqu’à présent, et ensuite pouvoir la partager avec Nick – qui est l’un de mes artistes préférés depuis que j’ai 12 ans – c’était juste super cool. »