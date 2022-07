Nick Jonas embrasse Priyanka Chopra sur la plage pour son 40e anniversaire : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Alberto Pezzali/AP/Shutterstock

Priyanka Chopra fête son 40e anniversaire aujourd’hui, et son mari Nick Jonas, 29 ans, n’a que des mots de douceur pour sa ravissante épouse. “Le plus joyeux anniversaire à mon [heart emoji], le joyau de juillet », Nick a légendé une collection de photos Instagram le 18 juillet.« Tellement honoré d’être sur cette course folle appelée la vie avec vous. Je vous aime. @priyankachopra. La collection de photos de Nick, dont une embrassant une Priyanka pieds nus sur la plage, alors qu’elle portait un ensemble en maille jaune vif.

Une autre photo montrait Priyanka à une table rayonnante avec une pancarte disant “Joyeux anniversaire Priyanka 80’s baby!” Dans un autre clin d’œil, Nick a levé une serviette sur laquelle on pouvait lire « Priyanka ! Le joyau de juillet. La dernière photo montrait le couple alors qu’ils regardaient des feux d’artifice sur la plage tout en s’embrassant.

Les 32,9 millions d’abonnés de Nick se sont rendus dans la section des commentaires pour exprimer des sentiments similaires à propos du grand jour de Priyanka. “C’est toujours tellement incroyable de voir à quel point vous êtes un couple heureux !” a commenté un abonné. “Je vous souhaite le meilleur! J’espère que vous resterez toujours aussi heureux ensemble !

“Mon coeur est en train de fondre !!” en a écrit un autre, aux côtés d’émojis de cœur et de gâteau d’anniversaire. “Joyeux anniversaire à ta belle épouse @priyankachopra.” Un autre a commenté: “Cet AMOUR est beau à regarder.” Un autre encore a écrit : « Joyeux anniversaire Priyanka. Tu as un mari formidable », aux côtés de rangées d’emojis souriants.

La meilleure réponse est venue de la fille d’anniversaire elle-même, qui a écrit à Nick avec, “L’amour de ma vie », aux côtés d’un emoji cœur-yeux. Le célèbre couple a connu sa plus grande année à ce jour, après leur somptueux mariage de deux jours en décembre 2018 – ils ont accueilli un bébé Malte Marie, 6 mois, via une mère porteuse le 15 janvier. Avant la journée spéciale de Pri, la famille a profité d’une première fête des pères discrète, selon une source. Et fidèle aux sentiments de Nick pour sa femme, il ne s’agissait pas uniquement de lui.

“Même si cette journée concerne Nick maintenant, il s’agira toujours d’honorer son père et le père de Priyanka aussi”, a déclaré une source. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT en juin — Le père de Priyanka est décédé le 13 juin il y a neuf ans. “Nick est extrêmement sensible aux sentiments de Priyanka en ce qui concerne la fête des pères et il fait toujours tout son possible pour s’assurer de reconnaître son père et cette année ne sera pas différente.”