Nick Jonas embrasse Priyanka Chopra, parle à Malti lors d’un appel vidéo et se détend avec les frères Jonas dans des moments qu’il partage à partir de sa pellicule – REGARDER

Nick Jonas a récemment partagé un aperçu de sa pellicule, avec des photos de lui en train d’embrasser sa charmante épouse Priyanka Chopra et d’appeler sa fille en vidéo Malte MarieSes fans ne pouvaient tout simplement pas s’en passer !

Nick a partagé une vidéo touchante sur Instagram intitulée « POV : tu ouvres ma pellicule. » La vidéo commence par un extrait de lui embrassant Priyanka Chopra lors d’un récent mariage, suivi de leur adorable fille Malte Marie court vers la caméra. Il comprend également quelques moments forts des concerts de Nick.

La vidéo comprenait également de doux moments où Nick et Malti s’appelaient par vidéo, ainsi qu’une apparition amusante de son frère Joe Jonas. Elle comprenait également un clip décalé de Priyanka et Nick couverts de couleurs pendant les célébrations de Holi, ajoutant une touche vibrante à la vidéo réconfortante.

Dès qu’il a partagé la vidéo, les likes et les commentaires ont afflué de toutes parts. Alors qu’un fan a écrit : « J’adore la façon dont vous vous soutenez et vous vous encouragez les uns les autres, c’est beau à voir », un autre a ajouté : « Je t’aime et j’aime ta vie ». Un fan les a également appelés «Couple puissant‘.